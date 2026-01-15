Senado de EEUU bloquea resolución que buscaba limitar acciones militares de Trump en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Senado estadounidense bloqueó este miércoles una resolución que pretendía impedir que el presidente Donald Trump ejecute acciones militares en Venezuela sin la autorización previa del Congreso.

Con un resultado de 51 votos en contra y 50 a favor, la balanza se inclinó hacia la negativa después de que el vicepresidente J.D. Vance apelara a sus facultades como presidente de la Cámara Alta para emitir el voto de desempate, según reportó la agencia AP.

Previamente, el pasado 8 de enero, 52 senadores (cinco republicanos y 47 demócratas) se manifestaron a favor de avanzar con una medida que permitiera restituir la potestad del Legislativo para otorgar "poderes de guerra" al inquilino de la Casa Blanca.

Tras el bloqueo de la resolución, Trump reaccionó a través de su red Truth Social, afirmando que una votación a favor de limitar sus facultades “obstaculiza enormemente la autodefensa y la seguridad nacional de EEUU”.

“Menoscaba la autoridad del presidente como comandante en jefe", enfatizó el mandatario.

Asimismo, The Wall Street Journal informó que, tras el revés legislativo para la oposición, Trump llamó personalmente a los senadores republicanos que votaron en su contra para expresar su descontento.