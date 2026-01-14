Rubio saca a Venezuela de la restricción de visas para ingresar a EEUU: lista completa de países afectados

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), sacó a Venezuela de la lista de países afectados por la restricción de visas para ingresar al país.

A través de los canales oficiales del Departamento de Estado de EEUU, se informó sobre la restricción que afecta a los inmigrantes de al menos 75 países, resaltando que la medida es por tiempo indefinido.

Venezuela sin restricción de visas para ingresar a EEUU

De acuerdo con la información, esta medida entra en vigor a partir del próximo miércoles 21 de enero y busca "garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense".

Asimismo, resalta que por los momentos Venezuela no forma parte de esta lista, sin embargo resalta el Departamento de Estado que serán más estrictos al evaluar los protocolos de verificación de todos los solicitantes provenientes de los países afectados.

¿Cuáles son los países que tienen esta restricción?

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil.

Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea.

Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán.

Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo.

Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria.

Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube