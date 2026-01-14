Suspensión de visas en EEUU: sepa cómo evitar ser carga pública y cómo mitigar los efectos

Suscríbete a nuestros canales

Desde el próximo 21 de enero, el Gobierno de Estados Unidos paralizará de forma indefinida la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países.

Según informó el Departamento de Estado, esta es una medida que busca endurecer los filtros de admisión bajo el concepto de carga pública.

Esta determinación obliga a una reevaluación exhaustiva de los solicitantes de naciones como Brasil, Colombia, Cuba y Nicaragua, con el objetivo de asegurar que los futuros residentes posean la solvencia económica necesaria para no depender de los programas de asistencia gubernamental.

¿Qué es carga pública?

En el sistema migratorio estadounidense, se considera carga pública a cualquier individuo que dependa principalmente del Estado para su subsistencia.

Esto sea mediante subsidios en efectivo o institucionalización a largo plazo financiada con fondos públicos según las leyes estadounidenses..

Esta designación es un factor importante que los oficiales consulares evalúan para denegar la residencia permanente si deter

Cómo mitigar el riesgo

Para mitigar el riesgo de una descalificación bajo estas nuevas reglas, expertos en derecho migratorio recomiendan a los solicitantes fortalecer su expediente financiero antes de la fecha límite.

Organizaciones como American Immigration Council sugieren presentar pruebas rigurosas de empleo, declaraciones de impuestos actualizadas y, sobre todo, asegurar un Affidavit of Support (Formulario I-864) de un patrocinador que supere ampliamente el 125% del nivel federal de pobreza.

Es fundamental que los migrantes eviten solicitar beneficios monetarios directos del Seguro Social o programas de asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) antes de obtener su estatus legal.

Esto debido a que el uso de estas ayudas suele activar las alarmas del Departamento de Estado. Mantener un historial crediticio saludable y contar con un seguro médico privado son hoy estrategias determinantes para demostrar autonomía económica y superar este nuevo cerco burocrático.

