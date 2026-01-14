Drama en el aire: regresan avión a Miami para capturar a sospechoso de tiroteo en cafetería de Hialeah

Suscríbete a nuestros canales

En una operación que combinó tecnología de vigilancia y una rápida respuesta táctica, las autoridades de Miami lograron la captura de Daniel Odiosuarez, de 36 años, quien pretendía huir hacia Cuba tras protagonizar un violento tiroteo el pasado domingo.

El arresto se produjo luego de que el avión en el que viajaba fuera obligado a dar media vuelta y aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Violencia en la cafetería "La Lunita"

El incidente que desencadenó la persecución ocurrió la mañana del domingo 11 de enero, alrededor de las 10:30 a. m. Según el informe policial, Odiosuarez se vio involucrado en un altercado frente a la popular cafetería La Lunita, ubicada en el 2200 West 8th Court, en Hialeah.

La disputa escaló rápidamente cuando Odiosuarez sacó un arma y abrió fuego contra un hombre, impactándolo en cuatro ocasiones. La víctima sufrió heridas graves, incluyendo fracturas de fémur y tibia, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia en helicóptero al Jackson Memorial Hospital, donde permanece bajo cuidados médicos.

La huida frustrada

Tras el ataque, Odiosuarez logró evadir el cerco policial inicial y se dirigió al aeropuerto con la intención de abandonar el país. Sin embargo, en el momento en que abordó un vuelo con destino a La Habana, el sistema de seguridad aeroportuaria emitió una alerta roja vinculada a su orden de captura.

El avión ya se encontraba sobrevolando los Cayos de Florida cuando la torre de control, bajo instrucciones de la policía de Hialeah y agencias federales, ordenó el retorno inmediato de la nave.

Pánico y confusión entre los pasajeros

El ambiente dentro de la cabina pasó de la rutina de un vuelo internacional a la incertidumbre total. Los pasajeros relataron que el piloto anunció el regreso a Miami alegando "razones operativas", sin dar mayores detalles.

"Nadie sabía qué pasaba realmente hasta que aterrizamos en una zona apartada de la pista y vimos a las patrullas rodeando el avión", comentó un testigo. Al abrirse las puertas, agentes tácticos subieron a la aeronave y extrajeron a Odiosuarez esposado ante la mirada atónita de los demás viajeros.

Cargos y situación legal

Daniel Odiosuarez fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK). Actualmente enfrenta cargos graves por intento de homicidio en segundo grado y se encuentra detenido sin derecho a fianza.

Este caso resalta la eficacia de los nuevos protocolos de interconexión entre las bases de datos policiales y los manifiestos de vuelo, impidiendo que delincuentes utilicen las rutas internacionales como vía de escape inmediata tras cometer crímenes en suelo estadounidense.

