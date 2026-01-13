Ola de violencia en Chicago: arrestan a joven por robos armados y reportan tiroteo frente a hospital

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Chicago atraviesa una jornada crítica tras reportarse varios incidentes violentos este martes 13 de enero. En un primer operativo, la policía de la ciudad (CPD) confirmó el arresto de un joven de 19 años vinculado a una serie de robos a mano armada coordinados a través de plataformas de venta en línea.

Según el reporte policial, el sospechoso citaba a sus víctimas para supuestas transacciones comerciales y, una vez en el lugar, las despojaba de sus pertenencias bajo amenaza de muerte. Enfrenta ahora seis cargos por delitos graves.

En un hecho separado, la ciudad se mantiene conmocionada por un tiroteo desde un vehículo ocurrido frente a un centro médico en el Distrito Médico de Chicago. Un empleado del hospital, de 23 años, fue alcanzado por las balas mientras caminaba hacia su lugar de trabajo y se encuentra en estado crítico.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos por este ataque y las autoridades mantienen un fuerte despliegue en la zona.

