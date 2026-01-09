Agentes federales hieren a dos personas en un tiroteo en Portland: aquí los detalles del operativo

Suscríbete a nuestros canales

La violencia armada sacude nuevamente al noroeste de Estados Unidos (EEUU) tras una intervención de la Patrulla Fronteriza en un barrio residencial. El incidente, que deja a un hombre y una mujer en estado hospitalario, enciende las alarmas sobre la creciente militarización de las agencias de control.

Líderes locales exigen transparencia inmediata mientras el FBI asume el mando de una investigación que promete profundizar la brecha entre el gobierno federal y las autoridades municipales, según Telemundo.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en Portland?

Los hechos registran su inicio a las 2:15 p. m. cerca de la cuadra 10000 de East Burnside, donde oficiales de la Patrulla Fronteriza abrieron fuego. La policía local encontró a las víctimas, una pareja casada según fuentes del concejo municipal, con heridas visibles y aplicó torniquetes para salvar sus vidas.

El FBI confirma que sus agentes ahora lideran las indagatorias sobre el uso de fuerza letal en esta zona del este de Portland. Este suceso marca un punto crítico en la vigilancia federal, pues la agencia opera cada vez más lejos de los límites fronterizos tradicionales.

¿Qué impacto tiene la presencia federal en la ciudad?

La Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantienen una presencia constante en la ciudad desde el otoño pasado. Estos operativos buscan aplicar las promesas de deportaciones masivas bajo la dirección de la administración de Donald Trump en grandes centros urbanos.

Por otro lado, esta estrategia genera un rechazo profundo entre los residentes y los funcionarios electos de Oregón. La comunidad percibe que estas acciones socavan la confianza en las instituciones y ponen en riesgo a ciudadanos y residentes por igual en sus propios vecindarios.

Los heridos, un hombre y una mujer, ingresaron de urgencia a un hospital local con pronóstico reservado bajo custodia federal. Este evento ocurre apenas 24 horas después de que otro oficial de ICE asesinara a tiros a Renee Nicole Good en Minneapolis.

El concejal Jamie Dunphy confirmó a la prensa que las víctimas son residentes locales, lo que aviva el debate sobre la seguridad pública y el abuso de poder estatal.

¿Cuál es la reacción de los líderes políticos locales?

El alcalde de Portland, Keith Wilson, califica el incidente como "profundamente preocupante" y denuncia la militarización de las calles neoyorquinas. Wilson pide formalmente a ICE que suspenda todas sus operaciones en la ciudad hasta que finalice la investigación exhaustiva sobre los disparos.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras las protecciones constitucionales se erosionan”, sentenció el mandatario municipal en un comunicado oficial. Otros representantes locales prometen llevar el caso ante instancias judiciales para frenar la "militarización federal" que hoy afecta la paz ciudadana.

