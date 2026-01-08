Minneapolis toma las calles contra ICE: manifestantes exigen justicia y el cese de los operativos migratorios

Suscríbete a nuestros canales

Cientos de ciudadanos y líderes políticos ocupan el Bajo Manhattan para repudiar la reciente muerte de una madre a manos de agentes federales. La movilización exige el cese inmediato de los operativos migratorios y demanda fondos masivos para la representación jurídica de los neoyorquinos.

La tensión escala ante la presencia de la secretaria de Seguridad Nacional en la ciudad y las versiones contradictorias sobre el incidente, según una publicación de Telemundo y ABC 7.

¿Por qué se movilizan los neoyorquinos en el Bajo Manhattan?

La multitud marcha desde Foley Square con consignas que comparan a la agencia federal con la policía secreta de regímenes autoritarios. Los manifestantes buscan confrontar directamente a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien mantiene una agenda oficial en el World Trade Center.

Carteles con la frase "¡ICE fuera de Nueva York!" lideran la caminata por las zonas residenciales y comerciales del centro de la ciudad. El movimiento canaliza la indignación colectiva por el despliegue de agentes en barrios que tradicionalmente sirven de refugio para comunidades inmigrantes.

¿Qué apoyo financiero solicitan los legisladores locales?

La asambleísta Catalina Cruz y el senador John Liu encabezan la petición de 175 millones de dólares para financiar la defensa legal de inmigrantes. Los políticos argumentan que una persona con abogado posee diez veces más probabilidades de obtener un resultado favorable en las cortes.

A través de la "Ley de Acceso a la Representación", los líderes demócratas planean crear un equipo legal masivo que garantice el debido proceso. Esta iniciativa surge como respuesta a la agresividad creciente del gobierno federal en las ciudades santuario durante este inicio de año.

Las protestas anti ICE toman lugar en NYC tras tiroteo mortal en Minneapolis estallan tras la muerte de Renee Nicole Good. La mujer de 37 años fallece por disparos de un agente federal durante un operativo en Minnesota el pasado miércoles 7 de enero.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que el oficial actuó en defensa propia cuando la víctima intentó atropellarlo con su vehículo. Sin embargo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, califica esta versión de "basura" tras observar los videos captados durante el trágico incidente.

¿Qué revelan los videos sobre la muerte de Renee Good?

Grabaciones obtenidas por medios de comunicación muestran a los agentes ordenando a la mujer que abandone su camioneta en una zona residencial.

En las imágenes, el vehículo retrocede unos pies y luego avanza lentamente antes de que se escuchen múltiples detonaciones de arma de fuego. La madre de la víctima asegura que su hija no participaba en protestas y la describe como una persona extremadamente compasiva y cariñosa.

Mientras el FBI investiga los hechos, funcionarios locales denuncian que la agencia federal utiliza una "máquina de propaganda" para justificar el uso de fuerza letal.

¿Cuál es el siguiente paso para los manifestantes en NYC?

Los colectivos sociales convocan a una nueva manifestación masiva esta tarde en Foley Square para mantener la presión sobre el gobierno federal. Los activistas prometen viajar hasta Albany para asegurar los fondos necesarios que blinden a las familias neoyorquinas contra las deportaciones.

La "Ley de Acceso a la Representación" representa ahora la principal herramienta legislativa para contrarrestar el envío de fuerzas federales a los estados. Usted debe permanecer atento a los cierres viales en el Bajo Manhattan mientras las protestas continúan su curso durante el resto de la jornada.

