Guerra médica en Washington: pediatras rechazan el recorte masivo de vacunas anunciado por Salud

Suscríbete a nuestros canales

En un giro histórico que marca el inicio de una nueva era en la política sanitaria de Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), bajo la dirección de Robert F. Kennedy Jr., anunció la reforma más profunda al calendario de vacunación pediátrica en décadas.

A partir de este mes de enero de 2026, el país deja de recomendar la inmunización universal contra seis enfermedades que antes se consideraban obligatorias en el esquema básico, reduciendo la lista de 18 a solo 11 enfermedades protegidas.

¿Qué vacunas salen del esquema universal?

La nueva directriz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) establece que la vacunación para los siguientes padecimientos ya no será una recomendación general para todos los niños, sino que quedará sujeta al criterio médico o a casos de alto riesgo:

Influenza (Gripe común)

Hepatitis A

Hepatitis B

Enfermedad meningocócica

Rotavirus

Virus respiratorio sincitial (VRS)

Además, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) ha sufrido un ajuste: ahora se recomienda una sola dosis en lugar de las dos que se aplicaban anteriormente.

El "Modelo danés": El argumento de RFK Jr.

Los funcionarios federales defienden el cambio argumentando que buscan "restablecer la confianza en la salud pública" y alinear a Estados Unidos con los estándares de países como Dinamarca.

Según la nueva administración, este ajuste no prohíbe las vacunas, sino que traslada la responsabilidad de la decisión a los padres y a sus médicos de cabecera basándose en el riesgo individual de cada menor.

Alerta en la comunidad médica

La reacción de los expertos en pediatría ha sido de profunda preocupación. La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) ha levantado la voz contra lo que consideran un retroceso en la seguridad sanitaria.

"El calendario de vacunación infantil es una de las herramientas más investigadas que tenemos para proteger a los niños de enfermedades graves, a veces mortales", advirtió Sean O’Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la AAP.

Los especialistas temen que esta medida provoque un resurgimiento de brotes de enfermedades que estaban bajo control, especialmente en entornos escolares.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube