Encuentre eventos gratuitos o a bajo costo para mascotas en Dallas para enero 2026: vacunas, bienestar y castración

Las personas que tienen mascotas en el hogar y residen en Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU), tienen una gran ventaja para encontrar servicios, jornadas y eventos gratuitos a bajo costo o completamente gratuitos, sepa de qué se trata.

Estamos hablando de Dallas 90 (bedallas90.or, el cual es el sitio web oficial de Dallas Animal Services (DAS), el departamento de control y bienestar animal de la ciudad de Dallas, Texas.

Y también es el sitio ideal que debes visitar frecuentemente si estás buscando atención para tu mascota sin tener que afectar tu presupuesto.

Eventos anunciados para el mes de enero 2026

10 de enero:

Red de Castración Esterilizada / Evento de vacunación gratuita para mascotas: en 1818 N Westmoreland Rd, Dallas TX 75212. de 9:00 am a 12:00 pm

“¡Vacunas gratuitas para Parvo/Moquillo (perros) y FVRCP (gatos)! Vacunas adicionales, prevención de pulgas y gusanos del corazón y más también disponibles a precios bajos. Por favor, LLEGUE TEMPRANO para asegurarse de recibir el servicio. La fila se cortará cuando alcancemos la capacidad máxima. Todos los perros deben estar con correa y todos los gatos deben estar en un transportador”, señalan en la convocatoria.

17 de enero:

Operación Bondad / Evento gratuito de vacunas para mascotas y microchips: en Inspired Vision Compassion Center - 2019 N Masters Dr, Dallas, TX 75217. De 8:00 a 11:00 de la mañana.

Se trata de un evento por orden de llegada y se atenderá hasta agotar existencias de vacunas y microchips.

Se advierte, al igual que la anterior que todos los perros deben estar atados y los gatos deben estar en sus transportadores.

Las vacunas gratuitas incluyen:

Perros:

*Rabia

*DHPP (moquillo, hepatitis, parainfluenza y parvovirus)

*Microchip: 24 PetWatch

Gatos:

*Rabia

*FVRCP (rinotraqueítis viral felina, calicivirus y panleucopenia)

*Microchip: 24 PetWatch

Clínica de Bienestar de Bajo Coste TCAP: en Dallas Animal Services - 1818 North Westmoreland Road, Dallas, TX 75212. De 10:00 am a 12:00 pm.

En esta jornada, la Coalición de Texas para la Protección Animal (TCAP) estará en Dallas Animal Services con servicios de bienestar a bajo coste, incluyendo:

5$ Vacuna contra la rabia

5$ Desparasitante

10$ DAPPv (perros)

10$ Bordetella (perros)

10$ FHCPCh (gatos)

