¿Trump en Venezuela? La inesperada respuesta del presidente de EEUU sobre un posible viaje

El presidente de EEUU, Donald Trump, reveló que tiene el interés de viajar a Venezuela en el futuro, una vez que la estabilidad del país esté garantizada.

Durante una entrevista en la Oficina Oval con The New York Times, el mandatario señaló que la posibilidad de este viaje oficial depende exclusivamente de que las condiciones de seguridad en el territorio mejoren tras los recientes cambios políticos.

Al ser consultado sobre cuándo podría concretarse esta visita al país caribeño, el mandatario se mostró optimista pero cauteloso. “Creo que en algún momento será seguro”, afirmó Trump.

Un viaje condicionado a la seguridad

Para Trump, la seguridad es el factor determinante antes de pisar suelo venezolano.

El presidente sugirió que podría viajar a Venezuela cuando las condiciones sean "seguras", algo que su administración busca consolidar mediante una presencia prolongada.

Sin embargo, no quiso dar fechas exactas sobre cuánto durará el rol de mando de su país, limitándose a decir que “Solo el tiempo lo dirá”.

Control total y supervisión política

A pesar de la apertura a una visita, el presidente dejó claro que EEUU no tiene prisa por retirarse.

Cuando se le preguntó si la intervención duraría meses o años, Trump fue tajante: “Yo diría mucho más tiempo”.

Según el reporte, el actual gobierno interino, formado por antiguos aliados del detenido Nicolás Maduro, colabora estrechamente con la Casa Blanca y “Nos está dando todo lo que consideramos necesario”.

El petróleo como eje de la reconstrucción

El plan para estabilizar Venezuela y permitir la visita presidencial incluye el control total del crudo por parte de Washington.

Trump defendió que esta medida es la forma más eficaz de recuperar la economía local. “Lo reconstruiremos de una manera muy rentable”, explicó. “Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”.

Recuperación energética a largo plazo

Aunque EEUU ya comenzó a generar ingresos con el petróleo venezolano, obteniendo entre 30 y 50 millones de barriles de crudo pesado, el presidente admitió que la rehabilitación completa de las refinerías y pozos no será rápida. “El petróleo tomará un tiempo”, dijo, reafirmando que la supervisión de la venta del crudo será por tiempo indefinido bajo la estrategia presentada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

