Israel detiene a dos colonos que hirieron a palestinos en Cisjordania

Tres colonos judíos fueron detenidos por el ejército israelí, después de ser los principales sospechosos en el ataque a por lo menos dos palestinos gravemente heridos en Cisjordania.

El anuncio lo hicieron las autoridades de Israel este jueves, cuando indicaron que los aprehendidos vandalizaron propiedades en Beit Lid (Cisjordania ocupada).



"Hace poco, soldados de las fuerzas israelíes fueron enviados al cruce de Shavei Shomron tras recibir un informe sobre decenas de sospechosos israelíes enmascarados que vandalizaban propiedades en la zona", recoge el anuncio militar y policial.



"Los israelíes incendiaron vehículos palestinos en la carretera adyacente a la comunidad y atacaron a un palestino que se encontraba en el interior de uno de ellos. Como resultado del incidente, dos palestinos resultaron heridos y fueron evacuados para recibir atención médica", continúa el comunicado.

El comunicado de las fuerzas de seguridad manifiesta que las autoridades continúan con las averiguaciones para tratar de dar con el resto de los responsables de los ataques ocurridos en Cisjordania.



Medios israelíes recogen que alrededor de una treintena de colonos acudió a la aldea palestina de Beit Lid desde el asentamiento de Shavei Shomron. Los atacantes, enmascarados, asaltaron propiedades e incendiaron vehículos palestinos, informa la agencia de noticias EFE.



Según el diario israelí Ynet, al menos un hombre resultó gravemente herido en uno de los incendios. Tras escapar de un vehículo en llamas, el medio afirma que fue agredido por los colonos, quienes le causaron heridas en la cabeza.



Según Ynet, las autoridades sospechan que el ataque se produjo en venganza por la evacuación de un asentamiento ilegal en la zona.

