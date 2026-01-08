Senado de EEUU vota a favor de limitar los poderes militares sobre Venezuela: esto respondió Trump

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de los EEUU, Donald Trump, ha generó una nueva controversia al sugerir que su administración podría mantener el control sobre Venezuela durante varios años.

Ante estas declaraciones, el Senado dio un paso firme para limitar la capacidad de acción del presidente en el extranjero, reflejando una división incluso dentro del propio partido de Trump.

Esta medida busca devolver al Congreso el poder de decidir cuándo y cómo se debe utilizar la fuerza militar en conflictos internacionales, informó The New York Times.

Decisión del Senado frena la intervención en Venezuela

Con una votación de 52 a favor y 47 en contra, el Senado aprobó una resolución que busca impedir que el gobierno de Trump realice nuevas acciones militares en Venezuela sin permiso previo.

Esta iniciativa fue impulsada por el senador demócrata Tim Kaine y contó con el apoyo inesperado de cinco senadores republicanos.

Los legisladores argumentaron que el Congreso debe recuperar su autoridad constitucional sobre los poderes de guerra, un tema que ha generado un intenso debate sobre los límites del poder presidencial.

División entre los republicanos

La votación dejó en evidencia una grieta en el bloque oficialista. Senadores republicanos como Rand Paul, Lisa Murkowski y Susan Collins decidieron votar junto a los demócratas, desafiando la línea de su partido.

Mientras que la mayoría de los republicanos sostienen que las acciones de Trump en Venezuela están justificadas por la seguridad nacional, los "rebeldes" defienden que la Constitución exige que el Congreso sea quien autorice el inicio de cualquier conflicto armado.

Nuevas resoluciones en el horizonte

Los demócratas anunciaron que planean presentar resoluciones similares para otros países como Cuba, México, Colombia y Groenlandia.

El senador Rand Paul ya manifestó su intención de seguir apoyando estas medidas, destacando que el simbolismo de quién declara la guerra es fundamental para la democracia estadounidense.

Se espera que la próxima semana se realice una nueva votación clave que requerirá un apoyo más amplio para hacerse oficial.

La dura respuesta de Donald Trump

El presidente no tardó en reaccionar a la decisión del Senado, atacando directamente a los miembros de su partido que votaron en su contra.

Trump defendió su autoridad como comandante en jefe y calificó la Ley de Poderes de Guerra como un obstáculo para la seguridad del país. Sus palabras fueron contundentes:

"Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas en un intento de quitarnos los poderes para luchar y defender a los Estados Unidos de América. Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young nunca deberían volver a ser elegidos para el cargo. Esta votación dificulta en gran medida la autodefensa y la seguridad nacional estadounidenses, impidiendo la autoridad del presidente como comandante en jefe. En cualquier caso, y a pesar de su 'estupidez', la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional, violando totalmente el Artículo II de la Constitución, como todos los presidentes y sus Departamentos de Justicia han determinado antes que yo. Sin embargo, la próxima semana se llevará a cabo una votación más importante del Senado sobre este mismo tema".

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube