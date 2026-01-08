Justicia para los perritos de Queens: el hombre que arrastró a sus perros para "no ensuciar su auto"

Suscríbete a nuestros canales

Un video captado en las calles de Queens, Nueva York, desata una ola de indignación global. Las imágenes muestran a dos perros siendo arrastrados por un vehículo en movimiento en el sector de Long Island City.

El responsable, un hombre de 68 años, ya se encuentra tras las rejas, pero su justificación ha dejado a la comunidad y a las autoridades en estado de shock.

El incidente, ocurrido el pasado 4 de enero de 2026, pone nuevamente de relieve la crueldad animal y la falta de empatía en plena vía pública.

"No quería que ensuciaran el carro": La insólita defensa

El conductor, identificado como Dan Bujor, residente de la zona, fue interceptado por ciudadanos que, horrorizados, le exigieron que se detuviera.

Según los informes de la policía de Nueva York y el Daily News, Bujor ignoró las súplicas de los testigos y continuó su marcha lenta mientras los canes luchaban por seguir el ritmo del auto.

Tras ser capturado, Bujor admitió los hechos con una frialdad pasmosa:

Confesó que amarró a los animales a la parte trasera del vehículo para que "hicieran sus necesidades en la calle" .

Aseguró que tomó esta decisión porque no quería que los perros orinaran o defecaran dentro de su automóvil rojo .

Incluso afirmó ante los oficiales que los caninos "ya estaban acostumbrados" a ese trato.

Consecuencias devastadoras para los animales

Los dos perros fueron rescatados y trasladados de urgencia a un hospital veterinario. El parte médico revela el sufrimiento al que fueron sometidos:

Perro 1: Presenta una rotura del tímpano izquierdo, producto de la fuerza del arrastre o golpes contra el pavimento. Perro 2: Sufrió heridas graves en las almohadillas de sus patas, además de inflamación severa en la piel y un cuadro de diarrea por estrés.

Ambos animales permanecen bajo custodia veterinaria mientras se recuperan de las secuelas físicas y psicológicas de este acto de tortura.

El proceso judicial contra Dan Bujor

El agresor enfrenta ahora un panorama legal sombrío. Las autoridades le han imputado múltiples cargos criminales:

Tortura y maltrato animal.

Causar heridas y no proporcionar sustento adecuado.

Conducir sin licencia, un cargo adicional que agrava su situación migratoria o administrativa si fuera el caso.

