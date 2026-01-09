Donald Trump sobre Venezuela: La vamos a reconstruir muy rentablemente

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, respondió sobre cuánto tiempo espera "gobernar" Venezuela.

Durante una entrevista con el medio The New York Times, el mandatario estadounidense, aseguró que "tenemos que reconstruir el país y lo haremos de forma muy rentable".

Trump sobre Venezuela

De acuerdo a sus declaraciones al responder cuánto tiempo podría estar supervisando, aseguró que "solo el tiempo lo dirá" y estima que este proceso dure incluso más de 1 año.

Ya que "tenemos que reconstruir el país y lo haremos de forma muy rentable", aseveró Trump.

Asimismo, señaló que "usaremos petróleo y lo tomaremos, bajaremos los precios del petróleo y le daremos dinero a Venezuela que lo necesita desesperadamente".

Adicionalmente, destaca el mandatario estadounidense que le gustaría viajar a Venezuela, "creo que en algún momento será seguro", aseveró.

Envío de tropas a Venezuela

¿Qué desencadenaría la decisión de enviar tropas terrestres a Venezuela?, preguntó el periodista al mandatario.

En este sentido, Trump se negó a dar respuesta de si enviará o no tropas militares por vía terrestre a Venezuela.

Sin embargo, el periodista continúo preguntando si ¿Lo haría si no puede acceder al petróleo venezolano?

A lo que Trump respondió que "nos tratan con gran respeto", aseguró. Agrega que "nos llevamos muy bien con la administración actual", sin embargo, evitó responder si ha conversado o no con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

