Trump transforma la dieta en EEUU: estos son los alimentos que ya no verás en tu mesa

El Departamento de Salud de Estados Unidos publica este miércoles un drástico cambio en las recomendaciones nutricionales del país. Las nuevas directrices fomentan el consumo de carnes rojas, mantequilla y lácteos enteros, mientras declaran la guerra frontal a los alimentos ultraprocesados.

Esta medida busca combatir la crisis de enfermedades crónicas mediante un retorno a la "comida real", según detallan las autoridades federales.

¿Cómo cambia la nueva pirámide alimenticia oficial?

El gobierno presenta una pirámide invertida que coloca a la carne, los lácteos y las grasas saludables en la cima de la importancia dietética. Las verduras y frutas comparten este nivel prioritario, desplazando a los granos refinados que antes dominaban la base de la alimentación.

Los cereales integrales y alimentos ricos en fibra ahora ocupan un lugar secundario en el nuevo esquema nutricional. Este rediseño refleja la agenda del movimiento "Make America Healthy Again" (MAHA), liderado por el secretario de Salud para transformar el suministro alimentario.

¿Cuál es el límite estricto para los azúcares añadidos?

Las autoridades imponen un tope máximo de apenas 10 gramos de azúcar añadido por cada comida consumida. Además, las nuevas guías prohíben cualquier tipo de edulcorante o azúcar en la dieta de los niños hasta que cumplan los 10 años.

El objetivo es reducir el impacto de los ultraprocesados, que actualmente representan el 55% de las calorías en la dieta promedio estadounidense. El gobierno considera que estas sustancias son las principales responsables de la obesidad y la diabetes sistémica en la población.

El secretario Robert F. Kennedy Jr. presentó el documento el 7 de enero de 2026, asegurando que la medida "revolucionará" la salud pública.

Las guías recomiendan ahora elevar la ingesta de proteína a un rango de entre 1.2 y 1.6 gramos por kilo de peso corporal. Esta cifra supera significativamente la recomendación previa de 0.8 gramos, marcando el mayor ajuste de la política alimentaria en décadas.

¿Qué opinan los nutricionistas sobre este giro radical?

La comunidad científica reacciona con opiniones divididas ante el énfasis en las grasas saturadas y la proteína animal. Marion Nestle, profesora emérita de la Universidad de Nueva York, califica las directrices como un manual "confuso, ideológico y muy retro".

Sin embargo, Nestle apoya plenamente la recomendación de evitar los productos altamente procesados por su carga de aditivos químicos. Otros expertos temen que fomentar la mantequilla y el sebo vacuno pueda aumentar las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares.

¿Dónde se aplicarán estas nuevas normas alimentarias?

Los efectos de estos cambios en los menús de las escuelas públicas, hospitales, prisiones y bases militares. Los programas de asistencia federal adoptarán de inmediato estos criterios para la compra de alimentos con fondos del Estado.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, afirma que comer de forma saludable resulta hoy menos costoso si se prioriza la "comida real". El cumplimiento de estas pautas garantiza un mayor acceso a proteínas frescas y grasas naturales en los comedores comunitarios de todo el país.

