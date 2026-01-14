Redadas ICE del 12 de enero: arrestan docenas de inmigrantes por estos motivos en Minnesota

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que arrestó en Minnesota a una decena de inmigrantes en diversos operativos y con amplios prontuarios delictivos.

El ICE, según anunció en su sitio web,intensifica sus operativos en el estado para capturar y deportar a extranjeros con un extenso historial de delitos graves, que incluyen homicidio, agresión sexual infantil y secuestro.

Postura oficial

El director de la oficina local, Todd M. Lyons, denunció que activistas y agitadores locales interfieren activamente en estas misiones de captura, obstaculizando la labor de los agentes federales en zonas santuario.

Entre los detenidos figuran individuos con órdenes de expulsión pendientes desde hace más de dos décadas, como el caso de Kou Lor, condenado por violación y agresión sexual, cuya orden de deportación data de 1996.

Esta ofensiva de seguridad federal surge en un momento importante de tensión política, donde las autoridades de ICE critican duramente al gobernador Tim Walz y al alcalde Jacob Frey por mantener políticas que, según la agencia, atraen a criminales peligrosos al estado.

Cargos

Los registros oficiales detallan capturas de sujetos como Gabriel Figueroa Gama, condenado por homicidio, y diversos ciudadanos de Laos y México con múltiples sentencias por crímenes violentos contra menores.

A pesar de la resistencia civil y la retórica de los líderes locales, el gobierno federal mantiene su compromiso de ejecutar las órdenes de deportación definitivas para prevenir la reincidencia delictiva y garantizar la protección de los residentes de Minnesota.

