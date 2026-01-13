Adiós al 22 %: La histórica propuesta de Trump para aliviar tu deuda de tarjeta de crédito en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de 2026 trae consigo una de las propuestas económicas más prominentes de la administración Trump: un tope del 10 % a los intereses de las tarjetas de crédito por un periodo de un año.

La medida busca dar un respiro financiero a millones de hogares que hoy luchan contra una tasa promedio que ronda el 22 %, un máximo histórico en la última década.

Aunque la propuesta ha sido recibida con alivio por muchos consumidores, los economistas y las instituciones financieras lanzan una advertencia: el remedio podría ser más costoso que la enfermedad para los sectores más vulnerables.

Un alivio masivo con letra pequeña

La intención de Donald Trump es clara: reducir a menos de la mitad el costo del dinero plástico para inyectar liquidez de inmediato en los bolsillos de las familias.

El beneficio para quienes ya poseen saldos acumulados sería una reducción drástica en sus pagos mensuales.

Sin embargo, el Dr. Daniel Pérez-Listón, profesor de finanzas de la Universidad de Houston, señala una dualidad peligrosa en este plan:

El lado positivo: Una reducción del 22 % al 10 % representaría un ahorro directo y masivo para la clase media con tarjetas vigentes.

El lado negativo: El acceso al crédito podría congelarse. "Muchos consumidores que no tienen buen crédito serían completamente descartados. Los bancos les quitarían sus tarjetas o reducirían drásticamente sus límites", advierte Pérez-Listón.

El sector bancario en pie de guerra

Las asociaciones bancarias ya han calificado la propuesta como "devastadora". Según sus comunicados, un tope tan bajo obligaría a las entidades a endurecer sus requisitos de aprobación, dejando fuera a:

Pequeños negocios: Que dependen de las tarjetas para su flujo de caja diario. Jóvenes e inmigrantes: Personas con historial crediticio limitado o bajo. Familias de bajos ingresos: Quienes utilizan el crédito como red de seguridad ante emergencias.

El obstáculo legal: El Congreso tiene la última palabra

Es fundamental recordar que esta propuesta aún no es ley. Para que el tope del 10 % entre en vigor, el gobierno necesita la aprobación del Congreso de Estados Unidos, donde se espera una batalla legislativa intensa entre defensores del alivio al consumidor y defensores del libre mercado.

Recomendaciones de expertos ante la incertidumbre

Mientras se define el futuro de esta ley, los expertos financieros sugieren tres pasos críticos para los consumidores este mes:

Audite sus cuentas: Revise sus estados de cuenta actuales y compare sus tasas de interés.

Frene el endeudamiento: Evite abrir nuevas líneas de crédito hasta que se aclare el panorama legislativo.

Consolidación: Si tiene deudas al 22 %, busque opciones de transferencia de saldo a tasas bajas antes de que los bancos endurezcan sus políticas.

