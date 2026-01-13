Trump impondrá este arancel a cualquier nación que realice negocios con Irán

Suscríbete a nuestros canales

Cualquier país que "haga negocios" con Irán recibirá un arancel del 25 % por parte de Washington, anunció el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

“Esta orden es inmediata y final", sentenció Trump a través de su cuenta oficial en la red social Truth Social. El mandatario explicó que este gravamen recaerá sobre la totalidad de las transacciones comerciales que los países afectados realicen con los Estados Unidos de América.

La advertencia surge a pesar de que el canciller de Irán, Abás Araqchi, habría contactado al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, el pasado fin de semana con la intención de reducir las tensiones, según reportó el medio Axios y reseñó la agencia EFE.

La postura de la Casa Blanca se ha endurecido tras las amenazas de Trump de atacar a la nación persa en respuesta a la represión contra manifestaciones multitudinarias en Irán, que han dejado un saldo de numerosos muertos y detenidos. Al respecto, la vocera de la presidencia, Karoline Leavitt, confirmó que el mandatario no descarta acciones militares.

Esta medida pone en alerta a varios países de América Latina que mantienen vínculos con Teherán. Brasil destaca como el principal socio regional en el intercambio de productos agrícolas y fertilizantes, junto a naciones como Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia y Uruguay, según datos oficiales.

