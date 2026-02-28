¡En video! Enjambre de langostas asalta carretera en el desierto del Sahara

Suscríbete a nuestros canales

Una bandada inmensa de langostas africanas asaltó una carretera en el desierto del Sahara y el video se viralizó en redes sociales.

En el video se capturó el momento justo en que el enjambre de langostas atraviesa la carretera y golpea de forma violenta el vidrio de los vehículos.

Enjambre de langostas asalta carretera

Esta movilización del enjambre de langostas africanas se considera un fenómeno, el cual es provocado por altas temperaturas en el desierto.

Además los fuertes vientos en el desierto del Sahara promueven estos desplazamientos agresivos y en bandada a través de carreteras y vías vehiculares.

