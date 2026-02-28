Vida salvaje

¡En video! Enjambre de langostas asalta carretera en el desierto del Sahara

El video difundido muestra el momento exacto en que cruza la bandada

Por Selene Rivera
Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 12:24 am

Una bandada inmensa de langostas africanas asaltó una carretera en el desierto del Sahara y el video se viralizó en redes sociales.

En el video se capturó el momento justo en que el enjambre de langostas atraviesa la carretera y golpea de forma violenta el vidrio de los vehículos.

Enjambre de langostas asalta carretera 

Esta movilización del enjambre de langostas africanas se considera un fenómeno, el cual es provocado por altas temperaturas en el desierto.

Además los fuertes vientos en el desierto del Sahara promueven estos desplazamientos agresivos y en bandada a través de carreteras y vías vehiculares.

 

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
gastronomía
Estados Unidos
Sabado 28 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América