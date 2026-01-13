De Texas a Minnesota: el estallido social contra las deportaciones de Trump que paraliza las calles de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de 2026 se ha visto marcado por una ola de indignación que recorre Estados Unidos. Durante este fin de semana, miles de personas tomaron las calles en diversas ciudades para protestar contra las políticas de inmigración de la administración Trump.

El detonante de esta movilización nacional fue la muerte de Renee Good, una mujer que perdió la vida tras recibir disparos de un agente de ICE en Minneapolis el pasado miércoles.

Desde Texas hasta Minnesota, el clamor es el mismo: justicia para Good y un alto a las deportaciones masivas.

Fort Worth: una marcha pacífica por la dignidad

En Texas, uno de los focos más intensos de la protesta fue el centro de Fort Worth, donde la policía estimó una participación de al menos 700 personas.

Con carteles que exigían la abolición de ICE y consignas en honor a Renee Good, la marcha transcurrió sin incidentes ni arrestos.

Unidad religiosa: El Dr. Michael Bell, pastor de la Primera Iglesia de San Esteban, lideró a miembros del clero local. "Tenemos que alzar la voz, no podemos callarnos. Se trata de unirnos y combatir la división", afirmó durante la movilización.

El sentir ciudadano: Kathy Johnson, residente local, comparó la situación actual con la lucha de su padre en la Segunda Guerra Mundial. "Ellos lucharon contra este tipo de cosas, y no es este el lugar donde quiero vivir", expresó con preocupación.

Versiones encontradas: ¿Defensa propia o abuso de poder?

El caso de Renee Good se ha convertido en un campo de batalla informativo. Mientras la administración Trump sostiene una versión, testigos y autoridades locales en Minnesota plantean una realidad distinta:

La postura federal: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que el agente Jonathan Ross actuó en defensa propia. Aseguran que los ataques contra oficiales de ICE han aumentado un 1,300% recientemente. La contradicción: Testigos presenciales y funcionarios de Minnesota han refutado la versión federal, señalando que Good estaba huyendo cuando el oficial abrió fuego. Respuesta del DHS: Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, defendió el uso de la fuerza alegando que sus agentes arriesgan la vida para arrestar a criminales peligrosos, advirtiendo que, aunque respetan la libertad de expresión, defenderán el "estado de derecho".

El poder del voto como herramienta de cambio

En Arlington y otras localidades cercanas, los manifestantes subrayaron que las marchas son solo el comienzo. Emily Carlos, una de las asistentes, enfatizó que la verdadera transformación vendrá en las urnas.

"Es muy importante que la gente vote; es la única manera de demostrarle a los que están en el poder que no estamos de acuerdo con esto", dijo.

La investigación sobre la muerte de Renee Good sigue abierta, mientras la tensión entre el gobierno federal y las comunidades locales continúa escalando en todo el país.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube