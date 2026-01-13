Confusión letal en California: ICE casi detiene a un ciudadano legal y las cámaras lo grabaron todo

Suscríbete a nuestros canales

En un episodio que ha encendido las alarmas sobre cómo actúan las autoridades migratorias en California, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron detener a un hombre que, para sorpresa de todos, resultó ser un residente legal permanente.

Este incidente, que fue grabado en video y compartido por Univision, resalta la creciente tensión en los operativos federales bajo la administración actual.

Un operativo lleno de confusión

Los acontecimientos se desarrollaron durante una redada matutina en la que los oficiales de ICE buscaban a una persona en particular.

Sin embargo, en el camino, se encontraron con un jardinero que ha estado viviendo en Estados Unidos por más de 40 años.

A pesar de tener un estatus legal y estar en proceso de obtener su ciudadanía, el hombre vivió momentos de gran tensión cuando los agentes lo abordaron mientras realizaba su trabajo diario.

Según informó Univision Noticias, el residente defendió su estatus legal, pero los agentes, al parecer, hicieron caso omiso a sus palabras, basándose en perfiles que organizaciones de derechos civiles han calificado como "arbitrarios".

El video como evidencia de un posible abuso

La grabación del incidente revela la presión ejercida por los agentes y la vulnerabilidad de los residentes frente a estas tácticas.

Según fuentes de Univision, se ha observado un aumento en situaciones similares en California, donde incluso ciudadanos estadounidenses han sido detenidos temporalmente por agentes que se niegan a verificar la identidad en el momento del arresto.

Este caso se suma a una serie de denuncias en el estado. Por ejemplo, en operativos recientes como la "Operación Centinela de Carreteras", se han reportado detenciones masivas que, según críticos, no siempre logran diferenciar adecuadamente entre personas con órdenes de deportación y residentes con permisos válidos.

Nuevas leyes de protección para inmigrantes en California

Es fundamental señalar que, en este contexto, California ha decidido implementar leyes más estrictas para prevenir posibles abusos:

Identificación obligatoria: A partir del 1 de enero de 2026, una nueva ley estatal prohíbe a los agentes federales operar con el rostro cubierto o sin una identificación visible en California.

Transparencia: Los oficiales deben mostrar claramente su nombre o número de placa y la agencia a la que pertenecen, a menos que estén involucrados en operaciones encubiertas de alto riesgo.

Estado de emergencia: Condados como Los Ángeles han declarado estados de emergencia local para ofrecer recursos legales a las familias afectadas por estas redadas.

Derechos de los residentes ante ICE

Expertos legales consultados por Univision y organizaciones como la ACLU subrayan que los residentes legales permanentes tienen el derecho de permanecer en silencio y de solicitar la presencia de un abogado.

Aunque los agentes de ICE pueden hacer preguntas sobre el estatus migratorio, los residentes no deben presentar documentos falsos, pero sí pueden exigir que se respeten sus derechos constitucionales.

El incidente de un residente legal en California nos recuerda lo crucial que es conocer nuestros derechos fundamentales, especialmente en un clima de vigilancia migratoria cada vez más intenso.

