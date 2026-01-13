Justicia de EEUU condena a cadena perpetua al narcotraficante venezolano Carlos Orense Azócar

Suscríbete a nuestros canales

En un fallo que marca un hito en la lucha contra el narcotráfico trasnacional, un tribunal federal de Manhattan sentenció este lunes a cadena perpetua, más una pena adicional de 30 años de prisión, al ciudadano venezolano Carlos Orense Azócar.

La justicia estadounidense lo identificó como una pieza fundamental en el envío de cientos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos bajo la protección de altos mandos en Venezuela.

Orense Azócar, de 68 años, fue hallado culpable de tres cargos principales: conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Según las pruebas presentadas por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el sentenciado no solo coordinaba la logística de los envíos, sino que mantenía un control violento de las rutas mediante el uso de armamento de guerra.

El enlace con el "Cartel de los Soles"

Durante el proceso judicial, se reveló que Orense Azócar operó durante casi dos décadas como el "operador logístico" de una red que movilizó aproximadamente 450 toneladas de cocaína.

El fiscal del caso subrayó que esta operación no habría sido posible sin la "corrupción rampante" en Venezuela, señalando que Orense utilizaba su acceso a bases aéreas, puertos y protección de oficiales militares para garantizar que los cargamentos salieran sin obstáculos.

"Orense Azócar utilizó su riqueza e influencia para corromper a funcionarios venezolanos y convertir al país en un puente para el tráfico global de drogas", señalaron fuentes del Departamento de Justicia tras conocerse el veredicto.

El narcotraficante está recluido en el Metropolitan Detention Center (Brooklyn), el mismo penal federal al que fue enviado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo y que fue capturado el 3 de enero en Caracas por EE.UU.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.