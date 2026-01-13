Florida prepara un cambio radical en la licencia de conducir: así identificarán a miles de residentes

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, se ha presentado una nueva propuesta de ley en Florida que busca modificar el diseño de las licencias de conducir para aquellos que no son ciudadanos estadounidenses.

La principal modificación consiste en añadir una marca distintiva y visible en la parte frontal del documento: las letras “NC” (No Ciudadano).

Esta iniciativa surge en un contexto de reformas constantes en el estado sureño, que están dirigidas a endurecer los controles sobre la población inmigrante y a clarificar el estatus legal de los residentes ante las autoridades locales y estatales.

Detalles de la propuesta: Identificación inmediata en Florida

Si se aprueba, esta medida obligaría al Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) a imprimir las siglas "NC" de forma clara y legible en las identificaciones.

Los promotores de la propuesta afirman que su objetivo es facilitar que los agentes del orden, funcionarios electorales y otras autoridades puedan identificar rápidamente si el portador del documento tiene derecho a ciertos beneficios que son exclusivos para ciudadanos, como el derecho al voto.

Según se ha informado a través de diversas plataformas y redes sociales, como lo menciona una reciente publicación de @noticias_con_fede en Instagram, esta marca especial se colocaría en la parte frontal de la tarjeta, eliminando cualquier duda sobre la nacionalidad del individuo durante controles rutinarios o trámites oficiales.

Contexto legislativo de la propuesta en Florida

Esta medida se suma a una serie de leyes estrictas que se han implementado bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, quien ha convertido la seguridad fronteriza y la política migratoria en un pilar fundamental de su gestión.

Florida ya no acepta las licencias de conducir emitidas por otros estados a inmigrantes indocumentados, y esta nueva propuesta parece ser una extensión de esa tendencia de diferenciación legal.

Ahora, la propuesta deberá pasar por varios comités legislativos antes de llegar al pleno para su votación final.

Mientras tanto, tanto la comunidad internacional como los residentes de Florida están atentos a las posibles implicaciones legales de portar un documento que muestre claramente su estatus de no ciudadano.

¿Qué dice la comunidad de inmigrantes sobre esta propuesta?

La propuesta ha provocado una rápida división de opiniones. Por un lado, quienes apoyan la medida argumentan que esto fortalece la seguridad pública y la integridad de los procesos democráticos.

Aseguran que una identificación diferenciada ayuda a evitar errores administrativos y garantiza que solo los ciudadanos participen en las elecciones.

Por otro lado, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han manifestado su preocupación.

Sostienen que etiquetar a las personas como "No Ciudadanos" de manera tan visible podría incentivar la discriminación y el perfilamiento racial, tanto por parte de empresas privadas como en situaciones cotidianas.

Tienen miedo de que la marca "NC" se convierta en un estigma que segrege a los residentes legales, como aquellos con visas de trabajo o tarjetas de residencia (Green Card), quienes también se verían afectados por este cambio.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube