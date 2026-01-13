Alerta por frente frío en Atlanta: Estas son las zonas con mayor riesgo de heladas

Suscríbete a nuestros canales

Después de un tiempo de calma relativa en Atlanta, un frente de aire ártico está a punto de hacer caer las temperaturas, lo que tiene a los residentes y a las autoridades locales en alerta ante la posibilidad de ver los primeros copos de nieve de la temporada.

Se pronostica un descenso térmico inminente

Según los últimos reportes meteorológicos de FOX 5 Atlanta, un sistema de alta presión está a punto de empujar aire helado desde el norte, lo que hará que los termómetros caigan por debajo del punto de congelación durante varias noches seguidas.

El equipo de meteorólogos de la cadena advierte que, a diferencia de otros frentes fríos que pasan rápidamente, esta masa de aire polar se quedará sobre el norte de Georgia, creando condiciones ideales para la llegada de precipitaciones invernales.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) respalda este pronóstico, indicando que las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 40 grados Fahrenheit (alrededor de 4 grados Celsius) en los días más críticos.

Este ambiente invernal no solo afectará la comodidad de los ciudadanos, sino que también aumentará el riesgo de heladas que podrían impactar la infraestructura vial y la vegetación local.

¿Caerá nieve en Atlanta, Georgia?

Sin duda, lo que más interesa a la gente es la posibilidad de que nieve. Según FOX 5 Atlanta, que está haciendo una cobertura especial sobre el clima, los modelos meteorológicos están mostrando una masa de humedad que se está moviendo desde el Golfo.

Al encontrarse con el aire frío que está estancado, esto podría dar lugar a nieve o aguanieve en algunas áreas del área metropolitana y en las montañas del norte de Georgia.

"Estamos vigilando de cerca la trayectoria de la humedad, ya que un ligero cambio de unos pocos kilómetros podría determinar si veremos una lluvia fría o una acumulación ligera de nieve", indican los expertos de FOX 5.

Aunque las acumulaciones no se prevén masivas para el centro de la ciudad, las autoridades recomiendan precaución extrema en los condados periféricos.

Preparación y recomendaciones de seguridad ante la semana con frío extremo

Con la llegada del frío extremo, el Departamento de Transporte de Georgia (GDOT) ha comenzado a vigilar de cerca las condiciones de las carreteras.

Se aconseja a los conductores que revisen la presión de los neumáticos y el estado de sus baterías, ya que el intenso frío puede afectar el rendimiento de los vehículos.

Además, se anima a los ciudadanos a seguir la regla de las "4 P" para la seguridad invernal: Personas (mantenerse abrigados), Plantas (proteger las especies sensibles), Proveedores de agua (inspeccionar tuberías) y Mascotas (asegurarse de que tengan un refugio adecuado).

Manténgase al tanto de las actualizaciones en tiempo real a través de fuentes oficiales y canales de noticias locales como FOX 5 Atlanta para estar informado sobre cualquier cambio en las alertas de clima invernal.

