Rusia lanza ofensiva masiva contra la red eléctrica de Ucrania: millones sin luz bajo temperaturas extremas

En una madrugada marcada por las sirenas de alerta aérea, Rusia lanzó este martes 13 de enero una de sus ofensivas más destructivas contra la infraestructura civil de Ucrania.

El ataque, que combinó el uso de casi 300 drones y 25 misiles (incluyendo balísticos e hipersónicos), tuvo como objetivo principal la red eléctrica nacional, dejando a cientos de miles de hogares sin calefacción mientras los termómetros marcan hasta -12°C.

Impacto en la población

El presidente Volodímir Zelenski confirmó que el ataque afectó a ocho regiones del país. En la región de Járkov, el impacto de un misil contra un depósito de correos causó la muerte de al menos cuatro personas. En la capital, Kiev, y sus alrededores, el suministro eléctrico fue cortado de forma preventiva y por daños en la red, afectando a gran parte de la población que ahora depende de generadores en calles cubiertas de hielo.

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse de emergencia para abordar esta escalada, que ha sido calificada por la Unión Europea como un intento deliberado de provocar una crisis humanitaria en pleno invierno.

