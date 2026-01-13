Alerta para patrocinadores en 2026: La medida de la administración Trump que vacía los bolsillos de las familias hispanas

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos dio un paso sin precedentes que pone en jaque la estabilidad financiera de miles de residentes.

Este inicio de 2026, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) comenzó a enviar cartas de cobro a los patrocinadores de inmigrantes, exigiéndoles el reembolso total de los beneficios públicos utilizados por las personas que apadrinaron.

La medida, anunciada por el subsecretario del HHS, Jim O’Neill, marca el fin de una era donde el patrocinio se consideraba un simple trámite administrativo para convertirse en una deuda real y exigible.

"El patrocinio no es gratuito": el aviso de Jim O’Neill

A través de la plataforma X, O'Neill fue tajante al explicar que las notificaciones comenzaron a salir desde el pasado 17 de diciembre. El objetivo es claro: recuperar el dinero de los contribuyentes que se destinó a asistencia social.

La advertencia: “Si usted es patrocinador de un inmigrante que utiliza asistencia social u otros beneficios financiados por los contribuyentes, usted es responsable del costo”, declaró el funcionario.

El compromiso legal: La medida se basa en el Affidavit of Support (Declaración de Sostenimiento), el contrato legal donde el patrocinador garantiza que el inmigrante no se convertirá en una "carga pública".

¿Qué beneficios están reclamando?

Aunque el HHS no ha detallado una lista cerrada, la ley permite reclamar el costo de programas de asistencia alimentaria, subsidios económicos y atención médica pagada con fondos públicos.

Esto significa que si su familiar o amigo utilizó seguros médicos del estado o programas de comida, el gobierno ahora le pasará la factura a usted.

Impacto en la comunidad hispana y el Parole Humanitario

Esta ofensiva legal ha generado una ola de temor, especialmente entre las familias latinas y cubanas que han sido el motor de los procesos de reunificación en los últimos años.

Freno a nuevos patrocinios: Analistas advierten que la posibilidad de recibir una factura inesperada de miles de dólares disuadirá a muchos de firmar nuevas peticiones legales.

El vacío legal de cubanos y haitianos: Existe una fuerte controversia jurídica sobre quienes llegaron con el Parole Humanitario . Abogados señalan que leyes como la de Ayuda a la Educación de Refugiados (1980) otorgan elegibilidad para ayudas a estos grupos sin necesidad de reembolso.

Batalla en los tribunales: Se espera que muchos patrocinadores impugnen estos cobros en las cortes, basándose en que la propia Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) indicó en 2023 que los beneficiarios del parole podían acceder a ciertos apoyos como SNAP.

¿Qué debe hacer si recibe una carta?

La incertidumbre es total, ya que el HHS no ha revelado el monto que espera recuperar ni el número exacto de cartas enviadas. Los expertos recomiendan:

No ignorar el aviso: Estas deudas pueden afectar su crédito y futuros trámites migratorios. Consultar a un abogado: Especialmente si el patrocinado entró bajo programas especiales como refugiado o con parole de cubanos/haitianos. Revisar los contratos: Verificar qué beneficios específicos utilizó la persona apadrinada antes de realizar cualquier pago.

