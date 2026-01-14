Otro grupo de inmigrantes pierde el TPS en EEUU: deben abandonar el país antes del 17 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

La Casa Blanca endurece su política migratoria contra las comunidades africanas asentadas en territorio estadounidense. La administración republicana revisa actualmente los programas de protección humanitaria otorgados a diversas naciones. Esta revisión busca cumplir con las promesas electorales sobre el control estricto de las fronteras nacionales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta que las condiciones de vida en Somalia cambiaron de forma favorable. La secretaria Kristi Noem sostiene que el país africano ya no cumple los requisitos para el amparo legal humanitario. Ella asegura que el bienestar de los ciudadanos estadounidenses representa la prioridad absoluta para el gobierno actual.

¿Qué dicen las ONG tras el anuncio sobre el TPS?

La medida genera una profunda preocupación entre las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en Minnesota. Este estado alberga una de las poblaciones más grandes de origen somalí en toda la nación norteamericana. Líderes locales denuncian que la decisión ignora los riesgos reales que todavía persisten en la región del Cuerno de África.

La administración Trump confirma el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para somalíes y otorga apenas dos meses de plazo para su partida. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) notificó que estas personas deben abandonar Estados Unidos (EEUU) antes del 17 de marzo.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt ratificó la orden oficial mediante una publicación reciente en la red social X.

¿Por qué ocurre el fin del TPS para somalíes en este momento?

Trump vincula esta decisión con las denuncias de fraude masivo con ayudas sociales detectadas en el estado de Minnesota. El mandatario acusa a sectores de esta comunidad de dañar la integridad económica y la seguridad social del país. “Deberían irse de aquí”, afirmó el presidente durante una de sus intervenciones públicas más frontales ante los medios.

El gobierno federal señala que el término "temporal" implica una fecha de finalización necesaria para todo beneficio migratorio. Kristi Noem declaró a la cadena Fox News que permitir la estancia de estos ciudadanos contradice los intereses nacionales. La funcionaria enfatizó con una frase tajante la postura del Departamento de Seguridad Nacional: “Temporal significa temporal”.

¿Cuántos años duró el programa antes del fin del TPS?

Estados Unidos reconoció a Somalia como nación elegible para este estatus de protección por primera vez en el año 1991. Desde entonces, miles de personas encontraron refugio legal frente a los conflictos internos y los desastres naturales africanos.

La cancelación de este beneficio pone fin a décadas de estabilidad legal para numerosas familias en suelo estadounidense.

El presidente Trump calificó a diversas naciones como “lugares infernales” durante un mitin político el pasado mes de diciembre. Él cuestionó la política de acogida hacia personas que provienen de regiones que considera sumidas en el desastre total. Sus declaraciones provocaron reacciones diversas entre los analistas políticos y los representantes de las comunidades extranjeras residentes.

¿Qué pasará con quienes deben abandonar EEUU?

El USCIS advierte que los ciudadanos afectados perderán su protección legal de forma automática tras el vencimiento del plazo. Las autoridades migratorias iniciarán los procesos de deportación correspondientes contra quienes permanezcan de forma irregular en la nación.

Se recomienda a los involucrados buscar asesoría legal inmediata para evaluar otras posibles vías de permanencia lícita en el territorio estadounidense.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube