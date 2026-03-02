Calendario SNAP Carolina del Norte para marzo 2026: conoce las fechas exactas de depósito según tu SSN

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) sigue adelante con su cronograma de distribución de beneficios para marzo de 2026.

Si eres beneficiario de los Servicios de Alimentos y Nutrición (FNS), es fundamental que estés al tanto de las fechas de depósito y de los cambios legislativos que han entrado en vigor este año.

Aquí te dejamos toda la información que necesitas para asegurarte de que puedes utilizar tus cupones SNAP de manera efectiva.

Calendario de pagos SNAP en Carolina del Norte: Marzo 2026

Carolina del Norte emplea un sistema escalonado para depositar los beneficios en las tarjetas EBT.

La fecha en la que recibirás tu depósito depende del último dígito de tu Número de Seguro Social (SSN). Si no tienes un SSN registrado, tus beneficios se depositarán el día 3 del mes.

Aquí tienes las fechas de disponibilidad para marzo:

Último dígito del SSN Fecha de depósito 1 3 de marzo 2 5 de marzo 3 7 de marzo 4 9 de marzo 5 11 de marzo 6 13 de marzo 7 15 de marzo 8 17 de marzo 9 19 de marzo 0 21 de marzo

Nuevos requisitos de trabajo para obtener beneficios SNAP este 2026

Este año, hemos visto cambios importantes en las reglas laborales para adultos aptos sin dependientes (ABAWD). Es crucial que se cumplan estas normas para mantener la elegibilidad:

Ampliación de la edad: Ahora, el requisito de trabajo incluye a adultos de entre 18 y 64 años, cuando antes el límite era de 54 años.

Horas obligatorias: Debes trabajar, participar en un programa de capacitación laboral o hacer servicios voluntarios por al menos 80 horas al mes, lo que equivale a un promedio de 20 horas semanales.

Límite de tiempo: Si no cumples con estas horas, solo podrás recibir beneficios durante 3 meses en un periodo de 36 meses, a menos que consigas una exención médica o por circunstancias de vida.

¿Qué puedes y qué no puedes comprar con EBT?

La tarjeta EBT actúa como una tarjeta de débito en tiendas autorizadas, pero hay reglas bastante claras sobre lo que puedes adquirir.

Lo que sí puedes comprar:

Alimentos básicos: Frutas, verduras, carnes, aves, pescados y productos lácteos.

Cereales: Panes, arroz, pastas y cereales para el desayuno.

Semillas y plantas: Cualquier semilla o planta que produzca alimentos para tu hogar.

Bebidas no alcohólicas: Jugos, agua embotellada y refrescos (en Carolina del Norte, los refrescos siguen siendo permitidos a menos que haya restricciones locales específicas).

Lo que no puedes comprar:

Alcohol y tabaco: Cerveza, vino, licores, cigarrillos o puros.

Alimentos calientes: Comidas preparadas en el mostrador que se venden calientes para consumo inmediato.

Artículos no alimenticios: Alimentos para mascotas, productos de limpieza, artículos de higiene (como jabón y papel higiénico) y cosméticos.

Suplementos: Vitaminas y medicamentos (si ves la etiqueta "Supplement Facts", eso significa que no son elegibles).

¿Cómo solicitar los beneficios en Carolina del Norte?

Si aún no recibes asistencia y la necesitas, el proceso se puede realizar de tres formas:

En línea (Recomendado): A través del portal oficial ePASS (epass.nc.gov). Es la forma más rápida de subir documentos y dar seguimiento a tu caso en Carolina del Norte.

En persona: Visita la oficina local del Departamento de Servicios Sociales (DSS) de tu condado.

Por correo: Puedes descargar la solicitud en el sitio web del NCDHHS, completarla y enviarla por correo postal a tu oficina local de DSS.

Para la solicitud, asegúrate de tener a mano documentos de identidad, comprobantes de ingresos, gastos de vivienda y los números de seguro social de todos los integrantes del hogar.

