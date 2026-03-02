Registro vehicular en Texas 2026: se activan restricciones de estatus legal ¿Qué documentos se deben presentar?

Suscríbete a nuestros canales

En un giro que redefine la movilidad para miles de residentes, el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) ha implementado plenamente una normativa que vincula el derecho a registrar un vehículo con el estatus migratorio del solicitante.

Al cierre de este febrero de 2026, el proceso de poner un auto a nombre propio se ha convertido en un desafío legal infranqueable para quienes no poseen documentos de estancia legal en el país.

La nueva realidad del TxDMV

Tras la aprobación unánime de su junta directiva a finales de 2025, el TxDMV activó una guía de registro actualizada.

Bajo esta regla, ya no basta con presentar una identificación con foto; ahora es obligatorio validar la identificación de presencia legal ante el sistema.

Esta medida, impulsada políticamente y respaldada por la administración del gobernador Greg Abbott, tiene como objetivo declarado "eliminar el fraude y garantizar la integridad de los registros estatales".

Sin embargo, en la práctica, actúa como una barrera de acceso al transporte privado en un estado donde el vehículo es, para muchos, la única herramienta para llegar al trabajo.

Relación con la licencia de conducir: Es importante recordar que Texas ya exigía prueba de presencia legal para obtener la licencia de conducir. Esta nueva regla del DMV cierra el círculo, controlando no solo quién conduce, sino quién es dueño del bien.

¿Qué documentos son obligatorios hoy?

Si planeas registrar un vehículo en cualquier condado de Texas este 2026, el sistema te exigirá uno de los siguientes documentos vigentes:

Pasaporte de EEUU o Tarjeta de Pasaporte.

o Tarjeta de Pasaporte. Tarjeta de Residencia Permanente (Green Card / Formulario I-551).

(Green Card / Formulario I-551). Documento de Autorización de Empleo (EAD / Formulario I-766).

(EAD / Formulario I-766). Visa vigente con sellos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

con sellos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Certificado de Naturalización o de Ciudadanía.

+ El impacto: sin uno de estos documentos, el sistema bloquea automáticamente la solicitud de registro, impidiendo obtener las placas y la calcomanía de circulación legal.

Costos de registro: Además de los documentos, recuerde que el Formulario 130-U requiere el pago del impuesto sobre ventas (6.25% del precio de compra o del valor presunto estándar). Si no puede registrar el auto, este dinero no llega a las arcas del estado, lo que podría generar un déficit en el presupuesto de transporte a largo plazo.

El dilema: se puede comprar, pero no registrar

Es crucial entender la distinción legal, en Texas no está prohibido que una persona indocumentada compre un vehículo (el acto de la transacción comercial).

Sin embargo, la ley prohíbe registrarlo y circularlo en vías públicas sin el debido trámite estatal.

Esto coloca a los compradores en una posición de alta vulnerabilidad:

Riesgo de confiscación: conducir un auto sin registro o con placas de otra persona puede derivar en el remolque del vehículo y multas severas. Problemas de seguro: aunque algunas compañías venden seguros a personas con ITIN o licencias extranjeras, la falta de un registro válido a nombre del conductor puede invalidar las pólizas en caso de accidente. Mercado informal: expertos advierten sobre un aumento en la venta de autos "bajo la mesa", donde el comprador paga pero nunca recibe el título legal, lo que facilita estafas.

¿Qué opciones existen para la comunidad?

Ante este escenario, las organizaciones de apoyo legal sugieren máxima cautela:

No usar intermediarios sospechosos: registrar un auto a nombre de un tercero (un "prestanombres") conlleva riesgos legales y fiscales para ambas partes.

registrar un auto a nombre de un tercero (un "prestanombres") conlleva riesgos legales y fiscales para ambas partes. Uso de transporte alternativo: en zonas urbanas como Houston, Dallas o Austin, se recomienda fortalecer el uso de redes de transporte compartido y público mientras se busca asesoría legal migratoria.

Consecuencias en el empleo: Dado que Texas no tiene una red de transporte público robusta en sus suburbios, esta medida afecta directamente la economía local, ya que reduce la fuerza laboral disponible en sectores como la construcción, la limpieza y la agricultura.

Consulta especializada: antes de invertir sus ahorros en un vehículo, consulte con un abogado de inmigración para conocer si su proceso actual (como una solicitud de asilo o ajuste de estatus) le otorga un documento de presencia legal aceptado por el DMV.

