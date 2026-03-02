Movistar ajusta tarifa de sus planes para marzo: MONTOS

Suscríbete a nuestros canales

En una reciente actualización, Movistar anunció los nuevos precios de sus planes de datos móviles a partir de marzo de 2026.

Según la información proporcionada, los usuarios de Movistar en el país podrán acceder a los siguientes planes y tarifas:

Movistar Plus 25GB: $ 15,60 (antes 5.775,96 Bs, ahora 7.601,77 Bs).

Movistar Plus 10GB: $ 10,40 (antes 3.850,65 Bs, ahora 4.804,66 Bs).

Movistar Plus 6GB: $ 6,24 (antes 2.310,38 Bs, ahora 2.881,10 Bs).

Movistar Plus 4GB: $ 4,16 (antes 1.540,26 Bs, ahora 1.923,54 Bs).

Movistar Plus 2GB: $ 2,08 (plan nuevo lanzado en septiembre 2025, antes 770,12 Bs, ahora 961,77 Bs).

Full Plus: $ 0,35 (antes 101,57 Bs, ahora 121,89 Bs).

¿Cómo conocer cuál es mi plan?

A través de la aplicación para teléfonos Mi Movistar, el usuario puede conocer cuál es su plan telefónico y cuánto debe recargar.

