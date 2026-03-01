Sistema Patria activa nuevos pagos: conozca cuáles se cobran del 2 al 8 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria inicia esta primera semana del mes de marzo una nueva fase de depósitos correspondientes, cuyos pagos se reflejan progresivamente entre el 2 y el 8 de marzo.

Durante este lapso, distintos sectores de la población reciben notificaciones sobre la acreditación de beneficios económicos en el Monedero Patria.

Las autoridades reiteran que los pagos se realizan de manera escalonada y directa, sin intermediarios. Por ello, recomiendan a los beneficiarios revisar periódicamente su cuenta en el portal oficial para confirmar la asignación.

Bono de Corresponsabilidad y su monto

Entre los aportes más elevados destaca el Bono Único de Corresponsabilidad, destinado a trabajadores de empresas estratégicas del Estado. Este beneficio supera los 95 mil bolívares y comenzó a entregarse a finales de febrero, antes del inicio formal del nuevo cronograma semanal.

Bonos dirigidos a hogares y familias

El Sistema Patria también mantiene la asignación del Bono Único Familiar, dirigido a jefes de hogar debidamente registrados. Este apoyo económico, que supera los cuatro mil bolívares, busca contribuir con los gastos básicos de las familias beneficiadas.

Becas estudiantiles activas a través de Patria

En el ámbito educativo, continúan las entregas de ayudas para estudiantes de distintos niveles académicos. La Beca Universitaria y la Beca de Enseñanza Media forman parte del esquema de respaldo económico destinado a jóvenes inscritos en el sistema.

Los montos varían según el nivel de formación y se depositan directamente en el monedero digital.

Bono Cultores Populares

Otro de los beneficios que se activó recientemente es el bono dirigido a cultores populares, activado el pasado 27 de febrero. Este aporte supera los 18 mil bolívares y está orientado a quienes desarrollan actividades culturales y artísticas reconocidas por el sistema.

Recomendaciones para consultar los pagos

Para verificar la asignación de cualquiera de estos beneficios, los usuarios deben ingresar al portal oficial del Sistema Patria y revisar la sección Protección Social. Allí podrán confirmar los montos disponibles y gestionar la transferencia a su cuenta bancaria si así lo desean.

Entre las recomendaciones más importantes destacan:

Actualizar datos personales y laborales.

Revisar con frecuencia el Monedero Patria.

Evitar gestores externos o intermediarios.

