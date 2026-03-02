Sistema Patria anuncia: conoce los bonos por cobrar en marzo y sus nuevos montos

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma del Sistema Patria organiza los pagos en distintas fases a lo largo del mes, con el objetivo de distribuir de forma ordenada los bonos sociales y pensiones.

Este modelo permite que los usuarios planifiquen sus gastos con mayor previsión, ya que las fechas suelen repetirse bajo un patrón fijo. Además, los recursos son abonados directamente al veMonedero, lo que facilita su uso inmediato.

Cómo se distribuyen los bonos

El calendario mensual sigue una estructura establecida que divide los pagos en tres momentos clave:

Primera semana: bonos regulares como el Bono Único Familiar.

Segunda semana: asignaciones especiales como el Bono contra la Guerra Económica.

Última semana: pago de pensiones, incluyendo Amor Mayor.

Aumento de los bonos en marzo

Se debe resaltar que para evitar devaluaciones en los bonos, el presidente Nicolás Maduro en su momento informó que estos pagos estarían indexados al dólar, según la tasa del Banco Central de Venezuela. Por ejemplo, para el Bono de Guerra Económica los pagos se distribuyen así:

Trabajadores activos del sector público: 120 dólares

Jubilados del sector público: 110 dólares

Pensionados IVSS / Amor Mayor: 50 dólares

Por tanto, se espera que para este mes de marzo los bonos reciban un aumento en bolívares, recordemos que para el pasado mes de febrero los bonos quedaron fijados así:

Bono Único Familiar: 5.505,00 Bs

Bono de Corresponsabilidad y Formación: 44.040,00 Bs

Bono de Guerra para trabajadores activos: 46.800,00 Bs

Bono de Corresponsabilidad y Formación (para docentes): 18.350,00 Bs

Bono de Guerra para jubilados:43.680,00 Bs

Estipendio Somos Venezuela: 2.064,40 Bs

Amor Mayor: 130 Bs

Bono de Guerra para pensionados: 19.500,00 Bs

Bono Único de Corresponsabilidad: 29.360,00

Bonos especiales y sectoriales

Marzo también contempla asignaciones dirigidas a sectores específicos. Entre ellos destacan:

Cuadrantes de Paz.

Bono de Corresponsabilidad y Formación (para docentes y para trabajadores de la administración pública, nómina especial).

Bono Cultores Populares.

Estipendio Somos Venezuela.

Bono Único de Corresponsabilidad para trabajadores de las empresas estratégicas del Estado.

Consulta y verificación de pagos

Los beneficiarios pueden confirmar la disponibilidad de los bonos a través de la aplicación o página web del Sistema Patria.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las notificaciones oficiales y evitar intermediarios. De esta manera, los usuarios pueden gestionar sus recursos de forma segura y organizada durante el mes de marzo.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube