Del consultorio al aula: Ohio lidera programa que evalúa el lenguaje en niños, sepa cómo beneficia a la comunidad

Tradicionalmente, la preocupación por si un niño sabe leer o no comenzaba el primer día de clases, sin embargo, una tendencia creciente en hospitales pediátricos como el Nationwide Children’s Hospital, De Ohio, está cambiando las reglas del juego.

La evaluación de lectura ahora ocurre en la camilla del médico, no en el pupitre.

Detectar a tiempo: el "chequeo" de las letras

Ante la alarmante caída en las tasas de alfabetización, donde solo el 30% de los alumnos de cuarto grado en EEUU son considerados lectores competentes según el "Boletín de Notas Nacional" de 2024, los médicos han decidido intervenir.

En Columbus, más del 63% de los niños que ingresaron al jardín de niños (K-12) en el último ciclo escolar mostraron retrasos en sus habilidades lingüísticas.

El programa del Nationwide Children’s, lanzado originalmente en 2022 y expandido significativamente este año, ya ha realizado más de 2.400 evaluaciones de alfabetización a niños desde los 3 años de edad.

¿Cómo funciona la evaluación médica de lectura?

A diferencia de un examen escolar, esta evaluación es rápida, dura unos 10 minutos, y se integra en la visita de rutina al pediatra.

Un coordinador especializado observa al niño interactuar con un libro, disponible tanto en inglés como en español, para identificar áreas de apoyo.

No es un diagnóstico: no busca identificar dislexia u otros trastornos de aprendizaje, sino detectar si el niño está expuesto al lenguaje necesario para tener éxito escolar.

Poblaciones vulnerables: el programa prioriza clínicas en zonas con bajos puntajes escolares y atiende a familias con Medicaid o sin seguro médico.

El impacto: de la clínica al hogar

El programa no termina en el consultorio.

Tras la evaluación, las familias reciben:

Kits de Alfabetización: herramientas prácticas que incluyen libros, pizarras de borrado en seco y lápices con agarre especial para mejorar la motricidad. Planes personalizados: instrucciones claras sobre actividades sencillas que los padres pueden hacer en casa. Conexión con recursos: referencias directas a programas como Head Start o visitas educativas al hogar (SPARK).

"Los padres son los primeros profesores", afirma Carneshia Edwards, líder del equipo de preparación escolar.

La meta es romper el ciclo donde el 75% de los niños que empiezan con bajo nivel de lectura permanecen rezagados hasta el quinto grado.

Lo que los padres deben saber

Si usted tiene hijos pequeños, esta información es vital para su desarrollo educativo:

Hitos más allá de caminar: aunque es importante que su hijo camine y hable a tiempo, la alfabetización temprana (reconocer sonidos, pasar páginas de un libro, identificar letras) es un indicador de salud del desarrollo igual de importante. Pregunte a su pediatra: si vive en Ohio o en ciudades con hospitales de vanguardia (como el Boston Children’s), pregunte si realizan "cribados de alfabetización" (literacy screenings). La importancia del idioma materno: no tenga miedo de leerle a su hijo en español. Las investigaciones demuestran que una base sólida en el idioma materno facilita enormemente el aprendizaje del inglés en la escuela. Recursos gratuitos: si su hijo tiene entre 0 y 5 años, puede ser elegible para programas gratuitos de libros por correo, como la Dolly Parton’s Imagination Library, disponible en muchas áreas de EEUU.

