Banesco informa que han culminado sus mejoras tecnológicas en su plataforma: 2 de marzo

En un comunicado reciente, Banesco comunicó a sus clientes sobre la finalización de adecuaciones y mejoras tecnológicas en su plataforma.

Según el anuncio, todos los servicios de Banesco se encuentran actualmente operativos y los clientes pueden realizar sus transacciones sin inconvenientes.

La institución bancaria ofreció disculpas por cualquier molestia ocasionada durante el proceso de actualización.

¿Cuándo duró el proceso de mejoras?

Banesco comunicó la noche del domingo que el lunes 2 de marzo de 2026, desde las 2:30 a.m. hasta las 5:30 a.m., llevarían a cabo nuevas adecuaciones en sus sistemas.

Durante ese tiempo los servicios de BanescOnline, BanescOnline Empresa, Multipagos Banesco, Banca Móvil y Puntos de Venta estuvieron suspendidos.

