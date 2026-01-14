Trump confirma que sostuvo una “gran conversación” con Delcy Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, reveló este miércoles que sostuvo una “gran conversación” con su par encargada de la República, Delcy Rodríguez.

“Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Detalló que la llamada fue “larga”, que conversaron sobre "muchos temas" y que se está llevando “muy bien con Venezuela”.

Caso de filtración

Por otra parte, Trump informó sobre la detención del presunto responsable de filtrar información clasificada relacionada con las operaciones en Venezuela.

“El filtrador ha sido encontrado y está en la cárcel ahora mismo”, afirmó el presidente, asegurando que las autoridades continúan investigando a otros posibles implicados.

De acuerdo con medios internacionales, el detenido quedó identificado como Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas y contratista radicado en Maryland, acusado de acceder y sustraer material de inteligencia de forma ilegal.