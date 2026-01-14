El polémico dibujo de "John Pork" que dejó sin trabajo a dos baristas de Starbucks en California

Suscríbete a nuestros canales

El gigante del café, Starbucks, tomó medidas drásticas tras un incidente que generó una fuerte polémica en California.

Al menos dos empleados de una sucursal en Norwalk han sido despedidos después de que un agente del Sheriff del Condado de Los Ángeles recibiera su pedido de café con el dibujo de un cerdo en el vaso.

El suceso, ocurrido el pasado 9 de enero de 2026, fue denunciado por el oficial a través de sus redes sociales, calificando el gesto como una falta de respeto tras una extenuante jornada de servicio a la comunidad.

Qué dice Starbucks

La empresa salió al paso de las críticas intentando aclarar el origen del dibujo. Según Jaci Anderson, portavoz de Starbucks, el dibujo no fue una agresión directa planificada, sino que se derivó de un meme popular de internet conocido como "John Pork".

De acuerdo con la versión corporativa, un empleado dibujó el personaje en el vaso antes de que el oficial entrara al establecimiento, como parte de una broma interna entre el personal, y el recipiente fue entregado al cliente de manera accidental.

A pesar de la explicación sobre el origen del dibujo, Starbucks calificó el evento como "inaceptable" y confirmó que los involucrados han sido separados de sus puestos mientras la investigación continúa.

La compañía aseguró que se han puesto en contacto con el agente afectado y con los líderes del Departamento del Sheriff para ofrecer disculpas formales.

La posición de la policía

El Departamento, por su parte, condenó el acto como "ofensivo", recordando que el término "cerdo" se utiliza históricamente de forma despectiva para atacar a las fuerzas del orden.

Este incidente recuerda a un caso similar ocurrido en 2019 en Oklahoma, donde un barista fue despedido por escribir la palabra "PIG" (Cerdo) en la etiqueta de la orden de un policía.

En su comunicado más reciente, la cadena de cafeterías subrayó su "profundo aprecio y respeto" por los oficiales de policía y reiteró que su objetivo principal es que todos los clientes, sin excepción, se sientan bienvenidos y respetados dentro de sus instalaciones.

