¿Despidos y cierres a la vista? Starbucks anuncia drástica reestructuración en EEUU

La reconocida cadena de café Starbucks inició una reestructuración importante en Norteamérica, implementando un programa estratégico para revertir seis trimestres consecutivos de declive en las ventas de Estados Unidos.

Bajo el nombre "De vuelta a Starbucks," la compañía confirmó el cierre de aproximadamente 500 sucursales de bajo rendimiento en EEUU y Canadá antes de que termine el año fiscal 2025.

Este ajuste masivo, que incluye la clausura de la emblemática tostadora de Seattle, persigue reducir la huella minorista a cerca de 18 300 locales activos, frente a los 18 734 que mantenía hasta junio según informa El Cronista.

La compañía valoró esta transformación en unos 1,000 millones de dólares, con la esperanza de reorientar la inversión hacia una mejor experiencia en las cafeterías y una mayor conexión con sus clientes.

Despidos y reubicación

La ola de cierres y la nueva estrategia impactan significativamente tanto al personal de tienda como a los empleados de oficina.

Según El Cronista, Starbucks comenzó a notificar a miles de trabajadores sobre el cierre de sus sucursales, aunque prometió hacer lo posible por reubicar al personal en locales cercanos.

Para aquellos que no puedan ser trasladados inmediatamente, la empresa ofreció indemnizaciones completas y programas de apoyo.

Además, la reorganización se extiende a las oficinas centrales, donde Starbucks elimina 900 puestos corporativos, suspende varios procesos de contratación abiertos y congela numerosas vacantes.

Desde que Brian Niccol asumió como CEO en 2024, impulsa este giro radical para recortar costos, modernizar el diseño de los locales y revitalizar el servicio, buscando frenar la pérdida constante de clientes en su principal mercado.

Desafío post pandemia

Los cierres de 2025 se suman a una serie de ajustes que Starbucks viene realizando en el mercado estadounidense durante los últimos dos años, reflejando desafíos persistentes.

Solo en 2023 y 2024, la compañía cerró decenas de tiendas, en muchos casos citando problemas de seguridad, baja rentabilidad en áreas urbanas y cambios en los patrones de consumo posteriores a la pandemia.

Estos cierres buscaron optimizar el portafolio de la compañía, deshaciéndose de ubicaciones que ya no encajaban en su nuevo modelo operativo, que prioriza la eficiencia y las ventas digitales.

Este enfoque se vuelve importante a medida que la inflación y el aumento de los costos operativos obligan a la cadena a ser más selectiva con su presencia física.

