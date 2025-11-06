¿Paro general? Trabajadores de Starbucks anuncian huelga en EEUU: sepa el motivo

Suscríbete a nuestros canales

Miembros del sindicato Starbucks Workers United anunciaron este miércoles una votación a favor de iniciar una huelga en sucursales a lo largo de Estados Unidos a partir del próximo 13 de noviembre, a menos que la gerencia finalice un acuerdo contractual.

Esta fecha resulta ser el Día de la Taza Roja, una de las jornadas más concurridas del año para la compañía, lo que garantiza un impacto potencialmente importante en las operaciones y el tráfico de clientes.

Alegato

El sindicato, que representa a cerca de 550 de las 10 000 tiendas operadas por Starbucks en el país, informó que trabajadores de al menos 25 ciudades planean cesar sus labores según informó la agencia The Associated Press.

Aunque más locales han votado a favor de sindicalizarse desde 2021, la empresa ha cerrado 59 sucursales sindicalizadas en meses recientes como parte de una reestructuración.

El conflicto subraya la falta de un contrato laboral, a pesar de la promesa previa de la compañía de llegar a un acuerdo para finales de 2024.

Quejas

Starbucks, por su parte, expresó su decepción por el llamado a la huelga, instando al sindicato a retomar la mesa de negociaciones.

La portavoz de la compañía, Jaci Anderson, defendió la posición de la empresa, señalando que ofrecen el mejor trabajo en el comercio minorista, con un promedio de más de $30 por hora en salario y beneficios para los socios por hora.

Sin embargo, el sindicato y los baristas como Jasmine Leli, que gana 15.25 dólares por hora en la mayoría de los estados, argumentan que a menudo no obtienen las horas necesarias para ser elegibles para estos beneficios.

Además, contrastan el paquete salarial del nuevo CEO, Brian Niccol, que le permitió ganar 95.8 millones de dólares en 2024, con sus demandas de un aumento salarial inmediato del 65% y un incremento del 77% en tres años.

Esta información oficial confirma que la mayoría de las sucursales propiedad de la empresa, así como 7 000 ubicaciones con licencia, tienen previsto permanecer abiertas si la huelga se concreta, aunque acciones laborales previas, como la de 2023, ya afectaron a cientos de tiendas.

