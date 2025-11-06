Arroz chino venezolano en Nueva York: joven aprendió a cocinar en Venezuela y ahora deleita las calles de Brooklyn

Suscríbete a nuestros canales

Un joven emprendedor residente en Brooklyn ha logrado captar la atención de la escena culinaria con un enfoque novedoso que combina estilos asiáticos y venezolanos en sus platos.

Yony Hung tiene apenas 22 años y aunque nació en China, se crió en Margarita, donde trabajó desde niño en el restaurante chino de su tío.

Hoy día logra fusionar sabores de la cocina china con elementos característicos de Venezuela en las calles de Brooklyn, donde ha creando una oferta gastronómica que cautiva al público venezolano emigrante, que diariamente hacen fila, para degustar del sabor de añorado del "arroz chino de su tierra". Su proyecto ha alcanzado un éxito viral, respaldado por el creciente interés de la comunidad venezolana y latina.

Innovación en la cocina fusionada

Desde su propio automóvil, se estaciona en la calle para repartir a los aficionados del arroz chino venezolano, hasta 200 raciones diarias:

"Yo me levanto a las 4 y media de la mañana, voy a hacer mercado todos los días, y después vengo a la cocina a las 7, 6, 6 y media a empezar a la preparación", cuenta Hung.

La propuesta de Yony Hung, comenzó con apenas 6 raciones, pero su carisma personal y la calidad de su arroz, lo hacen conocido y popular en las calles de Brookly, donde es conocido como "el chino".

Presencia en Brooklyn y fenómeno viral

Este emprendimiento tiene su base en Brooklyn, Nueva York, Hung ha podido servir su arroz a figuras como J Balvin, quién no dudó en recomendar el servicio de Hung:

"J Balvin estaba grabando en un estudio musical cerca de aquí. El dueño de ese local me llamó para entregarle un arroz chino. Les encantó y me recomendaron".

Entre risas y mucho sabor, el chino venezolano Hung, demuestra que cuando hay pasión y trabajo duro, los sueños también se cocinan. Su meta es abrir más adelante un restaurante en New York y luego abrir otro en Madrid.

