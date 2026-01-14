Atrapada en el canal: neblina provoca aparatoso accidente y rescate en el noroeste de Miami-Dade

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer fue rescatada de las aguas de un canal en el noroeste de Miami-Dade la mañana de este miércoles 14 de enero, en un incidente que las autoridades atribuyen preliminarmente a las peligrosas condiciones de visibilidad que han afectado la región desde las primeras horas del día.

El accidente ocurrió poco antes del amanecer, en las inmediaciones de la rampa de acceso a la extensión del Florida's Turnpike. Según los informes del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade (MDFR), el vehículo de la víctima perdió el control y se salió de la vía, terminando sumergido en el canal adyacente.

La zona se encontraba bajo una densa neblina que redujo la visibilidad a menos de un cuarto de milla en varios puntos del condado, factor que se investiga como la causa principal de que la conductora no pudiera identificar el borde de la carretera.

Labores de rescate y estado de la víctima

Unidades de rescate acuático respondieron de inmediato al llamado. Los equipos lograron extraer a la mujer del interior del automóvil antes de que este se sumergiera por completo.

La conductora fue estabilizada en la escena y posteriormente trasladada a un hospital cercano. Aunque su estado de salud no ha sido detallado, se reportó que estaba consciente al momento del rescate

El operativo obligó al cierre temporal de la rampa de acceso al Turnpike en dirección norte, lo que generó retrasos considerables durante la hora pico de la mañana.

Este accidente no fue el único caos provocado por el clima. La misma densa neblina obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a emitir una parada en tierra (ground stop) en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) para todos los vuelos entrantes, provocando retrasos en más de 140 vuelos.

