¿A cuántos grados bajará la temperatura en Florida? Este será el día más frío para el estado

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes de Florida Central deben prepararse para el frío y cuidar de sus plantas. Un potente sistema frontal se dirige hacia la península, lo que traerá un cambio drástico en el clima.

Después de las lluvias constantes y la humedad que han estado presentes este miércoles 14 de enero, una masa de aire ártico se instalará en la región, causando las temperaturas más bajas que hemos visto esta temporada.

Pronóstico para hoy: humedad antes del cambio en Florida

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), este miércoles se presenta con una densa capa de nubes y una alta probabilidad de lluvias aisladas.

Las temperaturas máximas llegarán a los 21°C (70°F), lo que nos dará una sensación templada, aunque algo húmeda. Sin embargo, los expertos advierten que esta calma es solo "la calma antes de la tormenta" térmica.

El flujo de humedad que proviene del Golfo de México estará alimentando la formación de chubascos durante la tarde y la noche de hoy, preparando el terreno para la llegada del frente frío que se espera para el jueves.

Jueves de transición: lluvia y ráfagas de viento

El jueves 15 de enero será un día decisivo. En la mañana, se prevén lluvias generalizadas y hasta algunas tormentas eléctricas a medida que el frente avance por el estado. Sin embargo, el verdadero protagonista de la jornada será el viento.

"Una fuerte corriente de aire frío se llevará consigo la lluvia y las nubes el jueves por la tarde, dejando cielos despejados pero con un descenso de temperatura bastante brusco", comentó la Florida Public Radio Emergency Network (FPREN) en su última actualización.

Las autoridades meteorológicas advierten que, para la noche del jueves, las temperaturas caerán rápidamente, alcanzando niveles de congelación en varias áreas del interior, reseña Telemundo 31.

Frío extremo: el viernes será el día más helado en Florida

El impacto total del sistema se sentirá al amanecer del viernes 16 de enero en Florida. Según el pronóstico oficial, se espera lo siguiente:

Orlando y áreas metropolitanas: Mínimas que podrían llegar a 2°C (35°F), con sensaciones térmicas que bajarán a menos de -1°C (30°F) debido al viento.

Condados del norte y Marion: Existe un riesgo de heladas severas, con termómetros que podrían marcar -2°C (28°F).

Condiciones: Cielos despejados y vientos del norte que harán que el frío se sienta aún más intenso.

Recomendaciones para los residentes de Florida ante el frío extremo

Ante esta situación, la División de Gestión de Emergencias de Florida sugiere seguir la regla de las "5 P" para protegerse del frío:

Personas: Asegúrese de revisar cómo están sus vecinos mayores y evite que estén expuestos al aire libre por mucho tiempo.

Plantas: Cubra las plantas tropicales o, mejor aún, llévelas adentro.

Mascotas: No deje a sus animales afuera durante la noche.

Tuberías: Asegúrese de proteger las tuberías externas para evitar que se rompan por el congelamiento.

Práctica de seguridad: Si utiliza calentadores portátiles, manténgalos al menos a un metro de distancia de cualquier objeto inflamable.

Los meteorólogos advierten que es importante mantenerse al tanto, ya que este frente frío podría ser el más duradero de los últimos tres años, manteniendo las temperaturas bajas hasta bien entrado el próximo domingo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube