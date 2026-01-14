EEUU anuncia que Venezuela liberó varios presos estadounidenses: Un importante paso en la dirección correcta

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, la administración del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, anunció la liberación de varios ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela.

A través de un comunicado oficial del Departamento de Estado, la adminsitración de la Casa Blanca celebró la liberación sin precisar cuántos fueron liberados.

Venezuela libera presos estadounidenses

De acuerdo con la información suministrada, esta liberación es calificada como "un importante paso en la dirección correcta".

Asimismo, asegura que "celebramos la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela".

Sin embargo, no indicó el número de ciudadanos estadounidenses liberados por parte del gobierno venezolano, así como tampoco la identidad de estos o los motivos por los cuales estaban detenidos en Venezuela.

¿Cuántos presos estadounidenses liberó Venezuela?

Según reseña la agencia de noticias CNN, señala que se trata de al menos cuatro personas de nacionalidad estadounidenses que fueron excarcelados, aunque esta informción no ha sido confirmada de forma oficial por parte de la administración de Trump.

Cabe destacar que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que se llevaría a cabo la liberación de una suma importante de presos, entre ellos algunos estadounidenses.

