Netanyahu: Aumentan las señales de que Alí Jamenei también dejó de existir

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseveró que "aumentan las señales" sobre la muerte del líder iraní, Alí Jamenei, tras el ataque israelí contra su residencia.

En horas de esta tarde, Netanyahu brindó declaraciones en vivo, y aseguró que "el plan para destruir Israel ya no existe".

"Ataque sorpresa"

De acuerdo con las declaraciones de Netanyahu, luego de los ataques de Israel y Estados Unidos (EEUU) contra Irán, se ejecutó un "ataque sorpresa" contra el complejo residencial de Jamenei, que estaba ubicado en el "corazón de Teherán".

Asimismo, agregó que "Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear".

Agregó que "y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista".

"Salgan a las calles"

Adicionalmente, Netanyahu instó a los ciudadanos iraníes a que "aprovechen esta oportunidad" de movilizarse contra el gobierno de Irán.

"Salgan a las calles para completar la tarea: derroquen el régimen de los horrores que les hacen la vida imposible", instó Netanyahu.

Agregó el primer ministro israelí que "su sufrimiento y sacrificio no serán en vano, la ayuda que anhelaban ha llegado".

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube