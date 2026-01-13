Atención conductores: así es la nueva normativa de estacionamiento que ya se aplica en Miami

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como una advertencia administrativa en Florida, Estados Unidos (EEUU), ha escalado a una fase de ejecución directa para eliminar por completo una conducta "inmoral" por parte de ciertos conductores.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) y la oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade han iniciado la cancelación masiva de permisos de estacionamiento para personas con discapacidad tras detectar esquemas de fraude sistemático.

Las cartas de cancelación ya están en camino bajo el mando del recaudador Dariel Fernández, las autoridades han auditado todas las solicitudes emitidas en los últimos 24 meses.

El resultado es que miles de notificaciones están llegando a residentes cuyos permisos carecen de una certificación médica legítima o fueron obtenidos mediante procesos irregulares.

Esta medida busca devolver los espacios de estacionamiento a quienes realmente los necesitan: veteranos, adultos mayores y residentes con movilidad reducida.

¿Cómo verificar si su permiso es legal?

Para evitar problemas con la justicia, es vital que los conductores se aseguren de que su proceso fue legítimo.

Un permiso legal en Florida requiere:

Formulario HSMV 83039: debe estar firmado por un médico con licencia activa en Florida.

Identificación válida: presentar una identificación del estado.

Además, debe tener presente que los permisos permanentes (azules) son gratuitos. Los temporales (rojos) tienen un costo de $15.

Si usted pagó una suma excesiva a un "tramitador", es probable que su permiso sea fraudulento.

La advertencia oficial es clara: si ha recibido una notificación, no intente usar el permiso "una última vez".

Los usuarios pueden verificar el estado de su credencial a través del portal de "Driver License Check" del FLHSMV. Si el permiso está asociado a su identidad, allí aparecerá su estatus.

Es ilegal usar el permiso si el titular no viaja en el vehículo. Si un familiar usa el carné para parquear cerca de un comercio mientras el titular está en casa, se considera uso indebido y el permiso puede ser confiscado en el acto.

Consecuencias

El sistema de verificación policial ahora es inmediato y el costo de un error podría ser su libertad.

Para la comunidad, especialmente para aquellos que cuidan su historial legal en el país, las consecuencias de ignorar estas cancelaciones son severas.

Utilizar un permiso revocado o fraudulento no es una simple falta de tránsito, es un delito que conlleva:

Multas económicas: hasta $1.000.

Penas de cárcel: hasta un año de prisión.

Inhabilitación: la prohibición de obtener un permiso legítimo por un periodo de hasta cuatro años.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube