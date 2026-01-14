Gobierno de España recibe a los ciudadanos liberados en Venezuela: esto se conoce sobre la reunión

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reunió este miércoles en Madrid con un grupo de ciudadanos españoles recientemente liberados de Venezuela.

El encuentro, realizado en el Palacio de Viana, sirvió para que el canciller conociera los detalles de su tiempo en prisión y celebrara su regreso al país junto a sus familias

Tras este encuentro, Albares manifestó que el Gobierno de España está abierto a solicitar ante la Unión Europea el levantamiento de las sanciones que pesan sobre la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Encuentro con los repatriados

Los ciudadanos José María Basoa, Miguel Moreno y Rocío San Miguel fueron recibidos por el canciller en la sede ministerial.

Durante la reunión, que duró poco más de una hora, los liberados relataron las dificultades vividas durante su detención.

El futuro de las sanciones

Albares explicó que la Unión Europea suele evitar sancionar a quienes ejercen la presidencia de un país para no cerrar los canales de comunicación.

Por ello, considera "lógico" que, si el nuevo Gobierno venezolano continúa cumpliendo con las metas de diálogo y reconciliación, las restricciones internacionales desaparezcan.

Según el ministro, las sanciones no son un fin, sino una herramienta para lograr una solución democrática.

Discreción y próximos pasos

A pesar del impacto público del evento, los ciudadanos liberados prefirieron no dar declaraciones a la prensa para proteger su privacidad.

Por su parte, el Gobierno español reafirmó que su servicio exterior seguirá trabajando para asegurar que el resto de los españoles que aún permanecen en Venezuela puedan resolver su situación.

