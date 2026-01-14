Accidente ferroviario en Tailandia deja 32 muertos y 64 heridos: testigos revelan lo que ocurrió

Suscríbete a nuestros canales

Un grave accidente conmovió a Tailandia este miércoles 14 de enero de 2026, cuando una enorme grúa de construcción se desplomó sobre un tren de pasajeros en movimiento.

El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y un incendio inmediato, dejando un saldo preliminar de 32 personas fallecidas y 64 heridas, informó EFE.

La tragedia ocurrió en la provincia de Nakhon Ratchasima, a unos 230 kilómetros de la capital, Bangkok.

Detalles del accidente

En el momento del siniestro viajaban 171 pasajeros a bordo del tren, el cual cubría la ruta desde la capital hacia la provincia de Ubon Ratchathani.

La caída de la máquina ocurrió mientras se realizaban trabajos en un tramo elevado de un nuevo proyecto ferroviario de alta velocidad.

Testigos en la zona describieron haber escuchado un estruendo masivo seguido de dos explosiones.

El peso de la estructura metálica golpeó directamente el centro del convoy, partiendo virtualmente a la mitad uno de los vagones y lanzando otros fuera de la vía hacia una zona de matorrales.

El proyecto ferroviario

La grúa que causó el desastre formaba parte de las obras de un ambicioso corredor de trenes que busca conectar a Tailandia con China.

Esta nueva línea se construye sobre una plataforma elevada situada justo por encima de las vías del tren convencional. Tras el desplome, una parte de la pesada estructura quedó colgando peligrosamente de los pilares de hormigón que ya habían sido levantados para la nueva ruta.

Posibles causas y desaparecidos

Aunque las autoridades aún no determinan el motivo exacto del fallo, expertos locales señalan que hubo deficiencias graves en las medidas de seguridad para obras realizadas en áreas públicas.

Hasta el momento, se reporta que al menos tres pasajeros continúan desaparecidos. La mayoría de las víctimas mortales se encontraban en los dos vagones que recibieron el impacto directo de la grúa.

Los equipos de rescate trabajaron durante la mañana para sofocar las llamas y extraer a las víctimas, advirtiendo que aún podría haber personas atrapadas entre los restos de los vagones destrozados.

El Ministerio de Transportes de Tailandia ordenó una investigación profunda. Por su parte, el gobierno de China, socio en el proyecto ferroviario, informó que analiza la situación, aunque aclaró que el tramo donde ocurrió el accidente estaba bajo la responsabilidad de una empresa constructora tailandesa.

