¿Necesitas comida? Guía completa de despensas gratis en Dallas-Fort Worth en estas fechas

El costo de la canasta básica sigue siendo un reto para miles de familias en el Metroplex este inicio de 2026.
Para combatir la inseguridad alimentaria, organizaciones líderes como el North Texas Food Bank (NTFB), Caridades Católicas en Dallas (CCD) y el Tarrant Area Food Bank (TAFB) han desplegado un calendario masivo de distribución gratuita para esta semana de enero.
A continuación, presentamos la guía detallada con los puntos de entrega, horarios y requisitos para que no falte comida en su mesa.
Calendario de despensas móviles: Caridades Católicas (CCD)
Para recibir estas canastas de alimentos frescos, solo necesita presentar una identificación. No es obligatorio comprobar ingresos ni estatus legal, aunque el servicio está priorizado para beneficiarios de programas como SNAP, Medicare o Medicaid.
Miércoles 14 de enero
-
09:30 a.m. | St. Francis (Whitesboro) – Whitesboro, 76273
-
09:30 a.m. | Sam Rayburn Memorial VA – Bonham, 75418
-
09:30 a.m. | The Mondello Living – Dallas, 75228
-
09:30 p.m. | Trinity Basin Prep (Tyler Campus) – Dallas, 75208 (Horario nocturno)
-
09:30 p.m. | La Mision Ennis – Ennis, 75119 (Horario nocturno)
-
01:00 p.m. | St. Mary’s – Sherman, 75090
-
01:00 p.m. | St. Patrick Catholic Church – Dallas, 75238
-
01:00 p.m. | St. Ann – Coppell, 75019
-
01:00 p.m. | Roosevelt High School (Feed the Streetz) – Dallas, 75203
Jueves 15 de enero
-
09:30 a.m. | Our Lady of Perpetual Help – Dallas, 75235
-
09:30 a.m. | City of Ferris – Ferris, 75125
-
09:30 a.m. | Santa Fe Trails Apartments – Dallas, 75231
-
09:30 a.m. | New Hope Baptist Church – Ennis, 75119
-
01:00 p.m. | First Fellowship Baptist Church – Dallas, 75216
-
01:00 p.m. | Village Tech Catalyst – Waxahachie, 75165
-
01:00 p.m. | St. Cecilia – Dallas, 75208
-
01:00 p.m. | Oasis on the MT CHC – Garland, 75040
-
01:00 p.m. | Immaculate Conception – Corsicana, 75110
Viernes 16 de enero
-
09:30 a.m. | Gaston Christian Center – Dallas, 75243
-
09:30 a.m. | Faith Fellowship Missionary Baptist – Dallas, 75052
-
09:30 a.m. | Iglesia Episcopal San Bernabé – Garland, 75042
Sábado 17 de enero
-
09:30 a.m. | Holy Family – Irving, 75062
-
09:30 a.m. | Light Church – Mesquite, 75150
-
09:30 a.m. | Rapha’s World Ministries – Richardson, 75081
-
09:30 a.m. | Springs Fellowship Church – Dallas, 75217
-
01:00 p.m. | El Shaddai-Irving – Irving, 75061
-
01:00 p.m. | Praise Embassy – Dallas, 75243
-
01:00 p.m. | Our Lady of the Lake – Rockwall, 75087
-
01:00 p.m. | Bruton Terrace Church of Nazareth – Dallas, 75217
Dallas College: comida y ropa los viernes
Aunque las despensas están abiertas para estudiantes toda la semana, cada viernes cualquier miembro de la comunidad puede acudir a estos puntos por alimentos, pañales y hasta 5 prendas de ropa gratis al mes.
Ubicaciones de despensa fija (Viernes):
-
Brookhaven: J Building, Room J104
-
Cedar Valley: B Building, Room B116
-
Eastfield: B Building, Room B1702
-
Mountain View: S Building, Room S1016
-
North Lake: A Building, Room A262
-
Richland: El Paso Hall, Room E030
-
Pleasant Grove Center: First Floor, Room 102
-
West Dallas Center: Room W163
Próximo evento destacado: Drive-Thru Masivo
Marque su calendario para el evento de gran escala organizado por el NTFB y Dallas College:
-
Fecha: Martes 27 de enero de 2026.
-
Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
-
Ubicación: West Dallas Community Center (3330 N. Hampton Road, Dallas).
-
Formato: Exclusivo en vehículo (Drive-thru). Se atiende por orden de llegada.
Otros centros de ayuda permanente
Si no puede asistir a las unidades móviles, estas instituciones en Dallas ofrecen asistencia constante:
-
OurCalling, Inc: 1702 S Cesar Chavez Blvd.
-
CitySquare: 1610 South Malcolm X Blvd., Ste. 350.
-
Dallas Life Foundation: 1100 Cadiz.
