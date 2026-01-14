¿Necesitas comida? Guía completa de despensas gratis en Dallas-Fort Worth en estas fechas

Suscríbete a nuestros canales

El costo de la canasta básica sigue siendo un reto para miles de familias en el Metroplex este inicio de 2026.

Para combatir la inseguridad alimentaria, organizaciones líderes como el North Texas Food Bank (NTFB), Caridades Católicas en Dallas (CCD) y el Tarrant Area Food Bank (TAFB) han desplegado un calendario masivo de distribución gratuita para esta semana de enero.

A continuación, presentamos la guía detallada con los puntos de entrega, horarios y requisitos para que no falte comida en su mesa.

Calendario de despensas móviles: Caridades Católicas (CCD)

Para recibir estas canastas de alimentos frescos, solo necesita presentar una identificación. No es obligatorio comprobar ingresos ni estatus legal, aunque el servicio está priorizado para beneficiarios de programas como SNAP, Medicare o Medicaid.

Miércoles 14 de enero

09:30 a.m. | St. Francis (Whitesboro) – Whitesboro, 76273

09:30 a.m. | Sam Rayburn Memorial VA – Bonham, 75418

09:30 a.m. | The Mondello Living – Dallas, 75228

09:30 p.m. | Trinity Basin Prep (Tyler Campus) – Dallas, 75208 (Horario nocturno)

09:30 p.m. | La Mision Ennis – Ennis, 75119 (Horario nocturno)

01:00 p.m. | St. Mary’s – Sherman, 75090

01:00 p.m. | St. Patrick Catholic Church – Dallas, 75238

01:00 p.m. | St. Ann – Coppell, 75019

01:00 p.m. | Roosevelt High School (Feed the Streetz) – Dallas, 75203

Jueves 15 de enero

09:30 a.m. | Our Lady of Perpetual Help – Dallas, 75235

09:30 a.m. | City of Ferris – Ferris, 75125

09:30 a.m. | Santa Fe Trails Apartments – Dallas, 75231

09:30 a.m. | New Hope Baptist Church – Ennis, 75119

01:00 p.m. | First Fellowship Baptist Church – Dallas, 75216

01:00 p.m. | Village Tech Catalyst – Waxahachie, 75165

01:00 p.m. | St. Cecilia – Dallas, 75208

01:00 p.m. | Oasis on the MT CHC – Garland, 75040

01:00 p.m. | Immaculate Conception – Corsicana, 75110

Viernes 16 de enero

09:30 a.m. | Gaston Christian Center – Dallas, 75243

09:30 a.m. | Faith Fellowship Missionary Baptist – Dallas, 75052

09:30 a.m. | Iglesia Episcopal San Bernabé – Garland, 75042

Sábado 17 de enero

09:30 a.m. | Holy Family – Irving, 75062

09:30 a.m. | Light Church – Mesquite, 75150

09:30 a.m. | Rapha’s World Ministries – Richardson, 75081

09:30 a.m. | Springs Fellowship Church – Dallas, 75217

01:00 p.m. | El Shaddai-Irving – Irving, 75061

01:00 p.m. | Praise Embassy – Dallas, 75243

01:00 p.m. | Our Lady of the Lake – Rockwall, 75087

01:00 p.m. | Bruton Terrace Church of Nazareth – Dallas, 75217

Dallas College: comida y ropa los viernes

Aunque las despensas están abiertas para estudiantes toda la semana, cada viernes cualquier miembro de la comunidad puede acudir a estos puntos por alimentos, pañales y hasta 5 prendas de ropa gratis al mes.

Ubicaciones de despensa fija (Viernes):

Brookhaven: J Building, Room J104

Cedar Valley: B Building, Room B116

Eastfield: B Building, Room B1702

Mountain View: S Building, Room S1016

North Lake: A Building, Room A262

Richland: El Paso Hall, Room E030

Pleasant Grove Center: First Floor, Room 102

West Dallas Center: Room W163

Próximo evento destacado: Drive-Thru Masivo

Marque su calendario para el evento de gran escala organizado por el NTFB y Dallas College:

Fecha: Martes 27 de enero de 2026.

Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Ubicación: West Dallas Community Center (3330 N. Hampton Road, Dallas).

Formato: Exclusivo en vehículo (Drive-thru). Se atiende por orden de llegada.

Otros centros de ayuda permanente

Si no puede asistir a las unidades móviles, estas instituciones en Dallas ofrecen asistencia constante:

OurCalling, Inc: 1702 S Cesar Chavez Blvd.

CitySquare: 1610 South Malcolm X Blvd., Ste. 350.

Dallas Life Foundation: 1100 Cadiz.

