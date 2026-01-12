Salud gratis del 13 al 15 de enero en Dallas: chequeos médicos, vacunación y exámenes para la comunidad

En la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU), ciertas organizaciones y centros públicos estadales y locales ofrecen servicios gratuitos o a bajo costo en materia de salud, sepa qué jornadas estarán activas esta semana.
Los residentes podrán aprovechar varias jornadas esta semana, y es que el Hospital Parkland y el Departamento de Salud del Condado de Dallas (DCHHS) han anunciado que estarán realizando, cada uno por su cuenta, eventos de atención médica y exámenes gratuitos.
Tenga en cuenta que, se llevarán a cabo en diferentes fechas, lo que le da oportunidad a la comunidad de acceder a ambas oportunidades de salud.
Vacunación y exámenes gratis con el DCHHS
Este próximo martes 13 de enero, el DCHHS también ha anunciado una feria de salud.
Más específicamente para realizar exámenes gratuitos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
Según la información proporcionada, los interesados pueden acudir sin cita, pero es preferible registrarse llamando al 214-819-5115.
- La cita es de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el ALDI, 9779 Forest Ln #200c, Dallas, TX 75243.
- Además, en el calendario señalan que la jornada se repetirá el jueves 15, en Hunt's Food Store / Price Busters, 7932 S Great Trinity Forest Way, Dallas, TX 75217. De 11:00 am a 3:00 pm.
Por otra parte, organizaron una feria de salud gratuita para prevenir la viruela, covid y la gripe, que va del martes 13 al jueves 15 de enero.
- Martes 13: de 11:00 a 2:30 pm en Salvation Army, 5302 Harry Hines Blvd, Dallas, TX 75235.
- Miércoles 14: de 10:00 a 2:00 pm en West Dallas Multipurpose Center, 2828 Fish Trap Road, Dallas, TX 75212.
- Jueves 15: Consulate of Mexico, 1210 River Bend Dr, Dallas, TX 75247.
Recomiendan visitar la página web de DCHHS | Programa de Alcance Comunitario y Educación, para más detalles.
También puede llamar al Programa de Alcance Comunitario: (469) 781-1884.
Feria de salud de Parkland
Parkland ha anunciado que llevará a cabo una jornada de salud gratuita para la comunidad para el jueves 15 de enero.
Durante el evento comunitario realizarán chequeos de presión sanguínea, diabetes, VIH, asma pediátrica, y se podrán concertar citas de mamografías para las mujeres elegibles, entre otros servicios.
La cita es de 09:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en Sharing Life Community Outreach, 3795 W. Emporium Circle, Mesquite, TX 75150.
Más específicamente, los asistentes podrán encontrar servicios asociados a:
- Pruebas de glucosa en sangre
- Pruebas de presión arterial
- Educación nutricional
- Recomendaciones de atención preventiva
- Opciones financieras para pagar tu atención sanitaria
- Consejos para ayudarte a mantenerte sano
- Acceso a recursos comunitarios
Si quiere conocer más sobre las mismas, le recomendamos chequear el calendario de actividades: Calendario comunitario | Salud en Parkland.
