Salud gratis del 13 al 15 de enero en Dallas: chequeos médicos, vacunación y exámenes para la comunidad

En la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU), ciertas organizaciones y centros públicos estadales y locales ofrecen servicios gratuitos o a bajo costo en materia de salud, sepa qué jornadas estarán activas esta semana.

Los residentes podrán aprovechar varias jornadas esta semana, y es que el Hospital Parkland y el Departamento de Salud del Condado de Dallas (DCHHS) han anunciado que estarán realizando, cada uno por su cuenta, eventos de atención médica y exámenes gratuitos.

Tenga en cuenta que, se llevarán a cabo en diferentes fechas, lo que le da oportunidad a la comunidad de acceder a ambas oportunidades de salud.

Vacunación y exámenes gratis con el DCHHS

Este próximo martes 13 de enero, el DCHHS también ha anunciado una feria de salud.

Más específicamente para realizar exámenes gratuitos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

Según la información proporcionada, los interesados pueden acudir sin cita, pero es preferible registrarse llamando al 214-819-5115.

La cita es de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el ALDI, 9779 Forest Ln #200c, Dallas, TX 75243.

Además, en el calendario señalan que la jornada se repetirá el jueves 15, en Hunt's Food Store / Price Busters, 7932 S Great Trinity Forest Way, Dallas, TX 75217. De 11:00 am a 3:00 pm.

Por otra parte, organizaron una feria de salud gratuita para prevenir la viruela, covid y la gripe, que va del martes 13 al jueves 15 de enero.

Martes 13: de 11:00 a 2:30 pm en Salvation Army, 5302 Harry Hines Blvd, Dallas, TX 75235.

Miércoles 14: de 10:00 a 2:00 pm en West Dallas Multipurpose Center, 2828 Fish Trap Road, Dallas, TX 75212.

Jueves 15: Consulate of Mexico, 1210 River Bend Dr, Dallas, TX 75247.

Recomiendan visitar la página web de DCHHS | Programa de Alcance Comunitario y Educación, para más detalles.

También puede llamar al Programa de Alcance Comunitario: (469) 781-1884.

Feria de salud de Parkland

Parkland ha anunciado que llevará a cabo una jornada de salud gratuita para la comunidad para el jueves 15 de enero.

Durante el evento comunitario realizarán chequeos de presión sanguínea, diabetes, VIH, asma pediátrica, y se podrán concertar citas de mamografías para las mujeres elegibles, entre otros servicios.

La cita es de 09:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en Sharing Life Community Outreach, 3795 W. Emporium Circle, Mesquite, TX 75150.

Más específicamente, los asistentes podrán encontrar servicios asociados a:

Pruebas de glucosa en sangre

Pruebas de presión arterial

Educación nutricional

Recomendaciones de atención preventiva

Opciones financieras para pagar tu atención sanitaria

Consejos para ayudarte a mantenerte sano

Acceso a recursos comunitarios

Si quiere conocer más sobre las mismas, le recomendamos chequear el calendario de actividades: Calendario comunitario | Salud en Parkland.

