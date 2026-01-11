Pagos del Seguro Social en EEUU para este 14 de enero: ¿Quiénes lo reciben y cuánto van a cobrar?

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social en Estados Unidos (SSA) pone en marcha esta semana el calendario de pagos del primer mes de 2026 para cierto grupo de beneficiarios .

Tras la aplicación del nuevo ajuste por costo de vida (COLA del 2.8%), miles de beneficiarios verán reflejado en sus cuentas un incremento destinado a combatir la inflación.

Esta semana, el dinero llegará a los jubilados, beneficiarios del Seguro por Incapacidad (SSDI) y sobrevivientes que cumplen con el primer criterio de rotación del mes.

La fecha clave: miércoles 14 de enero

El día exacto del depósito depende de la fecha de nacimiento del beneficiario. Según el cronograma oficial de 2026, el pago de este miércoles 14 de enero corresponde a:

Beneficiarios jubilados nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

Tenga en cuenta que, aquellos que reciben Seguro Social desde antes de mayo de 1997 ya recibieron su pago el pasado 2 de enero.

Nuevos montos: ¿Cuánto dinero recibirán en 2026?

Con la entrada en vigor del COLA de 2026, los promedios y máximos han sido actualizados para reflejar la nueva realidad económica:

Jubilado promedio: El beneficio mensual estimado para un trabajador jubilado ha subido a aproximadamente $2,071 (un incremento de unos $56 respecto al promedio de 2025).

El beneficio mensual estimado para un trabajador jubilado ha subido a aproximadamente $2,071 (un incremento de unos $56 respecto al promedio de 2025). Monto máximo (Jubilación): Aquellos que se jubilan a los 70 años en 2026 y tuvieron salarios máximos sujetos a impuestos durante 35 años pueden recibir hasta $5,181 al mes.

Aquellos que se jubilan a los 70 años en 2026 y tuvieron salarios máximos sujetos a impuestos durante 35 años pueden recibir hasta $5,181 al mes. Monto máximo a edad plena (67 años): Para quienes alcanzan su edad plena de jubilación este año, el beneficio máximo es de $4,152.

Pagos para beneficiarios del SSDI (Incapacidad)

Este grupo también recibe su pago el mismo día basado en el mismo criterio de la fecha de nacimiento, para quienes dependen del SSDI, las cifras también muestran el ajuste del 2.8%:

Pago promedio SSDI: Se estima en $1,624 mensuales para 2026.

Al igual que la jubilación, depende del historial de ganancias, pudiendo alcanzar niveles similares a los de un jubilado en edad plena si se cumplen los requisitos de ingresos máximos históricos.

Beneficios para Sobrevivientes

Así mismo, el miércoles 14 también reciben pagos las familias que califican tras la pérdida de un trabajador:

Cónyuge sobreviviente de la tercera edad (soltero): el promedio asciende a $1,883.

el promedio asciende a $1,883. Cónyuge sobreviviente con dos hijos elegibles: El beneficio promedio estimado sube a $3,866.

Próximas fechas de enero 2026

Si no naces entre el 1 y el 10, marca estas fechas en tu calendario:

Miércoles 21 de enero: Nacidos entre el 11 y el 20.

Nacidos entre el 11 y el 20. Miércoles 28 de enero: Nacidos entre el 21 y el 31.

Nacidos entre el 21 y el 31. Viernes 30 de enero: Pago adelantado de SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario) correspondiente a febrero, debido a que el 1 de febrero cae domingo.

