Alertas de desvíos del 11 al 16 de enero en Miami: cierres y restricciones por obras de la I-395/SR 836/I-95

El estado de Florida, Estados Unidos (EEUU), se mantiene anunciando alertas de tráfico para los conductores de Miami por la construcción y reparación de importantes arterias viales interconectadas, construcción de la I-395/SR 836/I-95, esta es la actualización de esta semana.

Le especificamos cuáles son las alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos anunciados desde este domingo 11 al viernes 16 de enero.

Esté al tanto de la información oficial sobre las restricciones que vienen en los próximos días, según la alerta semanal vial del portal de Connecting Miami.

I-95 actividades de construcción en curso

Cierres de carriles de la I-95

Del domingo 11 de enero al viernes 16 de enero: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Del domingo 11 de enero al viernes 16 de enero: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9 p. m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 8 del noroeste

Del domingo 11 de enero al viernes 16 de enero: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 8 Street estará cerrada según sea necesario entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el sur por la I-95, luego salga en la rampa SW 7 Street/Brickell Avenue (Salida 1B).

- Continúe hasta SW 8 Street, luego gire a la izquierda para acceder a la rampa I-95 en dirección norte.

- Continúe hacia el norte por la I-95 y salga en la rampa NW 2 Street/Arena (Salida 2B).

- Continúe hacia el norte por NW 3 Avenue para conectarse con NW 8 Street.

Chequee el mapa de desvíos en el siguiente enlace: Alert-395-SB95NW8-detour-map.

Cierre total nocturno de la calle NW 17 bajo la I-95

Domingo 11 de enero: todos los carriles de la calle 17 del noroeste, bajo la I-95, estarán cerrados entre las 9 p.m. y las 5:30 am. para que el contratista pueda trabajar en el puente sobre la carretera.

Los conductores pueden usar la calle 20 del noroeste como ruta alternativa.

I-395 actividades de construcción en curso

Cierres de carriles principales de la I-395

Del domingo 11 de enero al viernes 16 de enero: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Del domingo 11 de enero al viernes 16 de enero: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Cierre total de Biscayne Boulevard, NE 13 Street y North Bayshore Drive en dirección sur

Del domingo 11 de enero al viernes 16 de enero: los siguientes cierres se implementarán entre las 22:00 y las 7:00 para obras de mejora del drenaje.

También será necesario cerrar carriles durante el día. Los horarios de entrada y salida se ajustarán en días de eventos especiales.

- Todos los carriles en dirección norte y sur en Biscayne Boulevard desde NE 14 Street hasta NE 11 Terrace

- Todos los carriles en NE 13 Street desde N Bayshore Drive hasta NE 2 Avenue

- Todos los carriles en dirección sur en North Bayshore Drive desde NE 14 Street hasta NE 13 Street

Mapa de desvíos: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-Closures-BiscayneB-NE13ST-SB-NBayshore-Drainage-Work.pdf.

Cierres de carriles durante el día en la avenida NE 2

Del domingo 11 de enero al viernes 16 de enero: hasta dos carriles en la Avenida NE 2 en dirección sur y norte desde la Calle NE 13 hasta la I-395 estarán cerrados entre las 9 a.m. y las 4 p.m.

Los conductores serán desviados alrededor de la zona de trabajo.

- Todos los carriles de NE 2 Avenue estarán cerrados entre NE 13 Street y la I-395 entre las 11:30 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores en la Avenida NE 2 en dirección sur pueden:

- Gire a la izquierda en NE 14 Street, luego gire a la derecha en Biscayne Boulevard

- Gire a la derecha en NE 11 Street para conectarse con NE 2 Avenue

Los conductores que salen de la I-395 pueden:

- Continúe hacia el este por NE 11 Terrace, luego gire a la izquierda en Biscayne Boulevard

- Gire a la izquierda en NE 14 Street para conectarse con NE 2 Avenue

SR 836 actividades de construcción en curso

Cierre completo de la SR 836 en dirección este en la avenida NW 17

Del domingo 11 de enero al viernes 16 de enero: todos los carriles de la SR 836 en dirección este estarán cerrados en la NW 17 Avenue entre las 22:00 y las 5:30 para realizar trabajos de seguridad en las estructuras de soporte del puente elevado.

Los viernes, los cierres se implementarán entre las 23:00 y las 7:00. Los horarios de inicio y finalización se ajustarán en días de eventos especiales.

Los desvíos que se indican a continuación y que se muestran aquí Se dispondrá de carriles para guiar a los conductores en la zona de obras.

Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:

- Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

- Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

- Gire a la derecha en South Miami Avenue

- Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte or sur

Conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur pueden:

- Continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a SR 836 en dirección este, I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway pueden:

- Continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Cierre total de la SR 836 en dirección oeste

Del domingo 11 de enero al viernes 16 de enero: todos los carriles en dirección oeste de la SR 836 estarán cerrados según sea necesario desde NW 12 Avenue hasta NW 17 Avenue entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los horarios de inicio y finalización se ajustarán en los días de eventos especiales.

Los conductores que circulen por la SR 836 en dirección oeste pueden:

- Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue

- Gire a la derecha en NW 7 Street

- Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.

Siga el siguiente mapa de desvíos: https://i395-miami.com/alerts/details/alert-395-Full-Closure-SR836-Map-and-NW-17Ave.pdf.

Cierres de carriles en la SR 836

Del domingo 11 de enero al viernes 16 de enero: dos carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17 Avenue hasta I-95 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m. Los cierres del viernes se implementarán entre las 10 p.m. y las 9 a.m.

Del domingo 11 de enero al viernes 16 de enero: dos carriles en dirección oeste en la SR 836 desde la I-95 hasta NW 17 Avenue estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 10 p.m. y las 9 a.m.

Cierre de carril en sentido sur, de la SR 7/US 441/NW 7 AVENUE durante el día

Del domingo 11 de enero al viernes 16 de enero: un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 9 a.m. y las 4 p.m.

El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.

